Департамент транспорта Сочи возглавила чиновница из минтранса Кубани
В мэрии Сочи в начале ноября сменился начальник департамента транспорта и дорожного хозяйства
Ведомство возглавила Ирина Горбачева, сообщили на сайте администрации курорта. Она сменит на посту Юрия Усачева, который курировал транспортную отрасль в администрации Сочи с ноября 2016 года.
Ранее Горбачева руководила управлением пассажирских перевозок министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. Также у нее уже есть опыт работы в мэрии курорта: в период подготовки и проведения зимних Олимпмпийских игр 2014 года она была заместителем начальника управления транспорта и связи Сочи.
Как сообщали Юга.ру, 14 сентября стали известны имена заместителей нового главы Сочи Алексея Копайгородского. На первой планерке, которая прошла 16 сентября, мэр города-курорта представил новых глав четырех внутригородских районов. В конце сентября Копайгородский назначил новых руководителей трех департаментов — имущественных отношений, департамента экономики и стратегического развития и правового департамента.
В октябре в администрации Сочи сменились руководители еще двух управлений — молодежной политики, информации и аналитической работы. Кроме того, управление культуры Сочи возглавила чиновница из мэрии Краснодара.
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