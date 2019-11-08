Департамент транспорта Сочи возглавила чиновница из минтранса Кубани

Краснодарский край

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В мэрии Сочи в начале ноября сменился начальник департамента транспорта и дорожного хозяйства

Ведомство возглавила Ирина Горбачева, сообщили на сайте администрации курорта. Она сменит на посту Юрия Усачева, который курировал транспортную отрасль в администрации Сочи с ноября 2016 года.

Ранее Горбачева руководила управлением пассажирских перевозок министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. Также у нее уже есть опыт работы в мэрии курорта: в период подготовки и проведения зимних Олимпмпийских игр 2014 года она была заместителем начальника управления транспорта и связи Сочи.

Как сообщали Юга.ру, 14 сентября стали известны имена заместителей нового главы Сочи Алексея Копайгородского. На первой планерке, которая прошла 16 сентября, мэр города-курорта представил новых глав четырех внутригородских районов. В конце сентября Копайгородский назначил новых руководителей трех департаментов — имущественных отношений, департамента экономики и стратегического развития и правового департамента.

В октябре в администрации Сочи сменились руководители еще двух управлений — молодежной политики, информации и аналитической работы. Кроме того, управление культуры Сочи возглавила чиновница из мэрии Краснодара.

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