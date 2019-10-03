В мэрии Сочи сменились начальники двух управлений

В администрации Сочи в октябре сменились руководители двух управлений — молодежной политики, информации и аналитической работы

Из мэрии ушла Татьяна Пшениснова, которая возглавляла управление информации и аналитической работы с мая 2009 года. В данный момент обязанности начальника управления исполняет Микаэль Нерсесян. Как сообщил порталу Юга.ру источник в мэрии, в ближайшее время эту должность займет известная в городе журналистка.

Ушел из мэрии и руководитель управления молодежной политики Вахтанг Хикландзе. Согласно информации на сайте мэрии, его заменила Евгения Белякова. Хикландзе возглавлял управление с января 2019 года. Его предшественник Андрей Безроднов был назначен директором концертного зала «Фестивальный» вместо арестованного Евгения Паснюка.

Как сообщали Юга.ру, на первой планерке 16 сентября новый мэр Сочи Алексей Копайгородский представил новых глав четырех внутригородских районов. 14 сентября стали известны имена заместителей нового главы города-курорта.

В конце сентября Копайгородский назначил новых руководителей трех департаментов — имущественных отношений, департамента экономики и стратегического развития и правового департамента.