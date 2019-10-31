Управление культуры Сочи возглавила чиновница из мэрии Краснодара

Краснодарский край

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В мэрии Сочи в конце октября сменился начальник управления культуры

Ведомство возглавила Марианна Устинова, сообщается на сайте администрации курорта. Ранее она занимала должность заместителя начальника управления культуры по основной деятельности в мэрии Краснодара, до этого была начальником общего отдела администрации Кореновского городского поселения.

Напомним, управление культуры администрации Сочи с 2016 года возглавляла Лидия Кузьмина.

Как сообщали Юга.ру, 14 сентября стали известны имена заместителей нового главы Сочи Алексея Копайгородского. На первой планерке, которая прошла 16 сентября, новый мэр города-курорта представил новых глав четырех внутригородских районов.

В конце сентября Копайгородский назначил новых руководителей трех департаментов — имущественных отношений, департамента экономики и стратегического развития и правового департамента.

В октябре в администрации Сочи сменились руководители еще двух управлений — молодежной политики, информации и аналитической работы.

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