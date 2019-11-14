В Сочи прошел митинг в защиту прав животных. Участников возмутил лозунг про власть приматов

Краснодарский край

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В Сочи 13 ноября устроили митинг в рамках всероссийской акции «Закон должен работать, живодер — сидеть в тюрьме»

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Митинг прошел на площади Южного мола Сочинского морпорта. По данным организаторов, акция собрала более 500 участников. На экране транслировали ролики, призывающие людей к доброму отношению к животным.

«Акция прошла спокойно, никаких ЧП не было. Только старенький громкоговоритель все время заедал», — рассказала порталу Юга.ру организатор митинга, член рабочей группы сочинских зоозащитников Екатерина Гонтарева.

По ее словам, среди требований, которые выдвинули участники: построить приюты для реализации программы стерилизации, запретить убийство животных при отлове, обязать полицию реагировать на сообщения о жестоком обращении с животными.

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«Мы требовали скорейшего принятия подзаконных актов к ФЗ № 498, без которых закон, вступающий в силу с 1 января 2020 года, просто не будет работать», — подчеркнула Гонтарева.

Активисты принесли на митинг плакаты «Где обещанный приют?», «Цивилизованной стране — гуманные методы!», «Требуем призвать чиновников к ответу за живодерские тендеры», «Обидел животное — ответь перед законом», «Прекратите беспредел».

«Никаких политических лозунгов на митинге мы не выдвигали. Акция была согласована с администрацией, на ней присутствовали сотрудники полиции и мэрии. Все было соблюдено в рамках закона», — сообщила организатор.

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По словам Гонтаревой, две молодые девушки пришли на митинг просто ради пиара и уводили участников акции от основной темы. У одной из них было написано на картоне: «Долой власть приматов».

«Я к ней подошла и попросила объяснить, что она имеет ввиду. Если приматов на Земле, мы, все люди должны уйти. А что вы предлагаете? Пусть змеи возглавляют или китообразные? Наши зоозащитники были возмущены этим лозунгом», — отметила Гонтарева.

Как писали Юга.ру, Сочи стал единственным городом Краснодарского края, где согласовали акцию «Закон должен работать, живодер — сидеть в тюрьме!». Ранее СМИ сообщили, что в Краснодаре «прошла акция зоозащитников». На самом деле ее не могло быть.

Животные Митинги Сочи

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