В Сочи прошел митинг в защиту прав животных. Участников возмутил лозунг про власть приматов

В Сочи 13 ноября устроили митинг в рамках всероссийской акции «Закон должен работать, живодер — сидеть в тюрьме»

Митинг прошел на площади Южного мола Сочинского морпорта. По данным организаторов, акция собрала более 500 участников. На экране транслировали ролики, призывающие людей к доброму отношению к животным. «Акция прошла спокойно, никаких ЧП не было. Только старенький громкоговоритель все время заедал», — рассказала порталу Юга.ру организатор митинга, член рабочей группы сочинских зоозащитников Екатерина Гонтарева. По ее словам, среди требований, которые выдвинули участники: построить приюты для реализации программы стерилизации, запретить убийство животных при отлове, обязать полицию реагировать на сообщения о жестоком обращении с животными.

«Мы требовали скорейшего принятия подзаконных актов к ФЗ № 498, без которых закон, вступающий в силу с 1 января 2020 года, просто не будет работать», — подчеркнула Гонтарева. Активисты принесли на митинг плакаты «Где обещанный приют?», «Цивилизованной стране — гуманные методы!», «Требуем призвать чиновников к ответу за живодерские тендеры», «Обидел животное — ответь перед законом», «Прекратите беспредел». «Никаких политических лозунгов на митинге мы не выдвигали. Акция была согласована с администрацией, на ней присутствовали сотрудники полиции и мэрии. Все было соблюдено в рамках закона», — сообщила организатор.