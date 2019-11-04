3 ноября «Новая газета» и другие издания написали, что в Краснодаре «прошла акция зоозащитников», но реальные активисты узнали о состоявшемся мероприятии из публикаций СМИ

Общероссийская акция «Закон должен работать, живодёр — сидеть в тюрьме!» проходит в ряде российских городов с 26 октября по 10 ноября. Вся информация о ней появляется на странице «ВКонтакте» «Движение Зоозащитников / Зоозащита». Цель акции — добиться реализации закона «Об ответственном обращении с животными», включающего полный запрет на умерщвление бездомных животных и суровые наказания за жестокое обращение. Инициативу по организации и проведению акции в столице Кубани взяли на себя Елена Наседкина, Анжелика Малхасян и Альбина Корниенко, вся информация появлялась на странице «ВКонтакте» «КРАСНОДАР. Акция "Закон должен работать!"». 22 октября зоозащитники подали заявку на проведение акции 3 ноября. В результате задержек по различным причинам — в их числе, помимо одной ошибки в оформлении заявки, активисты указывают намеренные затягивания со стороны администрации вплоть до банального откладывания звонков «до вечера и на завтра», — место проведения акции так и не согласовали, даже несмотря на то, что вместо запланированной Чистяковской рощи зоозащитники готовы были собраться там, где им разрешат. О том, что акция не состоится, стало известно 1 ноября. В опубликованном обращении написано: «В силу событий непреодолимой силы 3 НОЯБРЯ МЫ НЕ ВЫХОДИМ!»

Кроме того, в закрепленном посте на странице акции организаторы написали, что волонтеры сообщили им, что кто-то собирает людей на «акцию» с обещаниями заплатить за участие тысячу рублей каждому. Активистка и владелица частного приюта Ольга Вишневская позвонила по указанному номеру телефона, чтобы узнать, кто «организовывает акцию» и откуда деньги, но девушка по имени Виктория сказала лишь, что деньги «государственные», а заказчиков она не знает.

Однако вечером 3 ноября в «Новой газете» появилась публикация о том, что в Краснодаре все же состоялась некая «акция зоозащитников». В тексте помимо истинных требований, которые выдвигают и настоящие зоозащитники (резолюцию движения можно почитать здесь), указывались якобы высказанные собравшимися претензии к губернатору Краснодарского края. У текста нет автора, в нем не упомянуты ни имена организаторов «акции», ни названия каких-либо движений. В публикации также размещены два снимка, на которых невозможно точно определить место, где они сделаны, нет лиц людей, кроме одного мужчины, стоящего на заднем плане в кепке и темных очках. Подобные публикации появились и в других изданиях в ночь с 3 на 4 ноября, и утром 4 ноября. Юга.ру связались с Еленой Наседкиной, которая занимается системной зоозащитой уже несколько лет. Она сказала, что не только не знает организаторов этого мероприятия, но и предполагает, что это была провокация, направленная против зоозащитников с целью дискредитировать их и губернатора Краснодарского края. Елена добавила, что у зоозащитников по факту не может быть претензий к губернатору, так как существует федеральный закон и его должны исполнять федеральные органы законодательной и исполнительной власти.

«Еще когда мы ждали решения администрации по поводу согласования, мне позвонил некий мужчина, сказал, что он из "консалтинговой" фирмы, и предложил помощь в рассылке, связях со СМИ. Кроме того, он сказал, что ему для работы нужны будут права администратора на странице нашей акции "ВКонтакте". Я записала его данные, но подумала, что это подозрительно», — рассказала Елена. 4 ноября она опубликовала на странице акции обращение по поводу прошедшего накануне мероприятия. Вот его фрагмент: ‼️Мы, Елена Наседкина, Анжелика Малхасян и Альбина Корниенко — организаторы не состоявшегося 3 ноября массового пикета в защиту прав животных, ОФИЦИАЛЬНО ЗАЯВЛЯЕМ, что ни мы лично, ни другие представители зоозащитного движения Краснодара не имеем отношения к вышеописанной несанкционированной акции!



‼️Мы считаем это спланированной провокацией, направленной на дискредитацию зоозащитного сообщества города, а также на дискредитацию действующего губернатора Краснодарского края.



‼️Мы ещё раз уведомляем о том, что зоозащитники не имели и не имеют намерений выступать против губернатора, требования не состоявшейся 3 ноября акции касаются, в первую очередь, федеральных органов законодательной и исполнительной власти. Мы хотим, чтобы принятый закон об ответственном обращении с животными не пылился на полке, а стал реально работать. Мы также настаиваем на ужесточении ст. 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»). Орфография и пунктуация оригинала сохранены, текст полностью можно прочесть здесь.