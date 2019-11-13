Пропавшую в Ставрополе девушку нашли живой

Краснодарский край

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В Ставрополе вечером 12 ноября нашли 16-летнюю школьницу, пропавшую накануне в неизвестном направлении

Напомним, утром 11 ноября она ушла в школу из дома на улице Достоевского и не вернулась, после этого ее никто не видел. Девочку искали следователи, полицейские, спасатели и добровольцы. На следующий день в лесополосе нашли завернутый в пакет телефон, который мог принадлежать школьнице. Возбудили уголовное дело по статье ст. 105 (Убийство).

Вечером 12 ноября мэр Ставрополя Андрей Джатдоев написал в своем инстаграме, что девушку нашли.

«Она жива-здорова. Спасибо всем за переживания и поиски!», — добавил Джатдоев.

В пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю сообщили, что, по предварительным данным, никаких преступлений в отношении девушки совершено не было. Следователи проведут опрос подростка для установления обстоятельств исчезновения.

Между тем, в Краснодаре ищут 16-летнюю девушку, пропавшую при похожих обстоятельствах. Утром 11 ноября она вышла из дома на Ставропольской и исчезла.

Дети Пропавшие без вести Розыск людей Следственный комитет Ставрополь

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