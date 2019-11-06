В Крыму возобновили поиски моряков, пропавших после январского пожара на танкерах

Крым, Вся Россия, В мире

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Поиски десяти пропавших без вести моряков с иностранных танкеров, сгоревших зимой в Черном море, возобновили

Два иностранных судна — Candy и Maestro — загорелись в районе Керченского пролива вечером 21 января. На танкерах находились граждане Турции и Индии. По предварительным данным, пожар случился после взрыва во время передачи топлива с борта на борт. 

В результате происшествия погибли 10 человек. Спасли 12 моряков, их доставили в Керчь. Еще 10 моряков пропали без вести. Поисковую операцию завершили 25 января.

В Росморречфлоте 6 ноября сообщили, что запросы о возобновлении поисков поступали от индийской стороны.

«Поисково-спасательная операция возобновлена вдоль берегов на территории городского округа Керчь и городского округа Феодосия», — цитирует «Интерфакс» источника в ГУ МЧС по Крыму.

В ведомстве отметили, что шансы найти моряков есть.

Напомним, суда находились в санкционном списке США из-за поставок топлива в Сирию. По данным СМИ, из-за этого один из танкеров не пускали в порт Темрюк, судам пришлось перегружать топливо в открытом море.

В России по факту произошедшего расследуют уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Крым Судоходство Черное море

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