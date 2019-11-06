В Крыму возобновили поиски моряков, пропавших после январского пожара на танкерах

Поиски десяти пропавших без вести моряков с иностранных танкеров, сгоревших зимой в Черном море, возобновили

Два иностранных судна — Candy и Maestro — загорелись в районе Керченского пролива вечером 21 января. На танкерах находились граждане Турции и Индии. По предварительным данным, пожар случился после взрыва во время передачи топлива с борта на борт.

В результате происшествия погибли 10 человек. Спасли 12 моряков, их доставили в Керчь. Еще 10 моряков пропали без вести. Поисковую операцию завершили 25 января.

В Росморречфлоте 6 ноября сообщили, что запросы о возобновлении поисков поступали от индийской стороны.

«Поисково-спасательная операция возобновлена вдоль берегов на территории городского округа Керчь и городского округа Феодосия», — цитирует «Интерфакс» источника в ГУ МЧС по Крыму.

В ведомстве отметили, что шансы найти моряков есть.