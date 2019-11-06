В Москве задержали возможного участника убийства начальника Центра «Э» Ингушетии и его брата

Сотрудники ФСБ задержали возможного соучастника убийства начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата

Источник РБК в ГУ МВД по Москве сообщил, что задержан 52-летний Алихан Осканов. Его проверяют на причастность к убийству. Источник «Интерфакса» рассказал, что мужчина находился на месте происшествия в момент убийства. Кроме того, он был згаком с Эльджаркиевым.

Начальника Центра «Э» Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Ахмеда убили в Москве 2 ноября. Момент преступления попал на видео. Киллер выстрелил в мужчин не менее десяти раз, в том числе произвел контрольные выстрелы в головы. После этого он скрылся на черном автомобиле Volkswagen или BMW, его и еще двух человек объявили в розыск. Уголовное дело возбудили по п.п. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух и более лиц) и ч. 2 ст. 222 УК РФ (Незаконный оборот оружия). 6 октября стало известно, что по подозрению в убийстве разыскивают 46-летнего уроженца Ингушетии Курейша Картоева. Предположительно, 5 ноября он покинул город на рейсовом автобусе Москва — Хасавюрт. Членов семьи Картоевых уже обвиняли в разных преступлениях, делами занимались в ЦПЭ. Например, троих братьев — Беслана, Мурада и Татархана — приговорили к пожизненному заключению за организацию теракта в «Невском экспрессе» в 2009 году, где погибли 28 человек. Во время их задержания в селе Экажево Картоевы оказали силовикам вооруженное сопротивление. В результате перестрелки погибли три члена семьи, которые также были причастны к теракту.