Подозреваемого в убийстве школьницы из Майкопа взяли под стражу
Майкопский городской суд 6 ноября арестовал 47-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 16-летней девочки
Накануне в Адыгее задержали 47-летнего местного жителя, которого заподозрили в убийстве 16-летней жительницы Майкопа, пропавшей без вести полгода назад. Под давлением улик мужчина признался в преступлении. Вечером 5 ноября следком Адыгеи сообщил, что тело девочки нашли в пределах республиканского центра. По одной из версий, злоумышленник мог совершить убийство из-за телефона школьницы.
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6 ноября Майкопский горсуд арестовал подозреваемого на два месяца, до 6 января 2020 года. На него завели уголовное дело по п. «в» ч. 4 ст. 162 (Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего) и п. "з" ч. 2 ст. 105 (Убийство, сопряженное с разбоем), сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе горсуда.
На пресс-конференции, которую провели 6 ноября по поводу случившегося, руководитель СКР по Адыгее Александр Глущенко рассказал, что предполагаемый убийца школьницы в 2002 году был осужден за аналогичное преступление. Тогда в Майкопе нашли тело женщины, она была обнажена. Следствию не удалось доказать факт изнасилования, поэтому мужчину осудили на 13 лет только за убийство. В 2012 году его освободили условно-досрочно на полтора года раньше.
Сейчас отрабатываются все версии совершенного преступления в отношении школьницы. Проведен ряд экспертиз, по итогам которых будет ясна картина преступления. По словам главы СКР по Адыгее, не исключено, что фигурант дела совершил ряд преступлений, все версии будут отрабатываться.
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