Подозреваемого в убийстве школьницы из Майкопа взяли под стражу

Адыгея

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Майкопский городской суд 6 ноября арестовал 47-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 16-летней девочки

Накануне в Адыгее задержали 47-летнего местного жителя, которого заподозрили в убийстве 16-летней жительницы Майкопа, пропавшей без вести полгода назад. Под давлением улик мужчина признался в преступлении. Вечером 5 ноября следком Адыгеи сообщил, что тело девочки нашли в пределах республиканского центра. По одной из версий, злоумышленник мог совершить убийство из-за телефона школьницы.

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6 ноября Майкопский горсуд арестовал подозреваемого на два месяца, до 6 января 2020 года. На него завели уголовное дело по п. «в» ч. 4 ст. 162 (Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего) и п. "з" ч. 2 ст. 105 (Убийство, сопряженное с разбоем), сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе горсуда.

На пресс-конференции, которую провели 6 ноября по поводу случившегося, руководитель СКР по Адыгее Александр Глущенко рассказал, что предполагаемый убийца школьницы в 2002 году был осужден за аналогичное преступление. Тогда в Майкопе нашли тело женщины, она была обнажена. Следствию не удалось доказать факт изнасилования, поэтому мужчину осудили на 13 лет только за убийство. В 2012 году его освободили условно-досрочно на полтора года раньше.

Сейчас отрабатываются все версии совершенного преступления в отношении школьницы. Проведен ряд экспертиз, по итогам которых будет ясна картина преступления. По словам главы СКР по Адыгее, не исключено, что фигурант дела совершил ряд преступлений, все версии будут отрабатываться.

Следственный комитет Суд Убийство

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