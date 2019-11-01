В Туапсинском районе выбирают, куда потратить деньги с курортного сбора

В Небугском поселении местные жители участвуют в опросе, по результатам которого власти решат, на какие работы по благоустройству направить собранные в этом году деньги с курортного сбора. В первую очередь жителям предложили отремонтировать дорогу к морю в селе Небуг. Там нужно либо сделать дорожное полотно, либо обустроить фотозоны, либо установить скамейки, урны, новые клумбы и деревья.

Голосование проводится на сайте поселения и продлится до 10 ноября. Все пожелания жителей озвучат перед региональной комиссией. Работы запланировали провести в 2020 году. Кроме того, в следующем году в селе Агой начнут возведение игровой площадки и спортивных площадок для баскетбола и мини-футбола, а также занятий физкультурой и спортом с турниками и тренажерами, рассказали в пресс-службе администрации Туапсинского района.