В Туапсинском районе выбирают, куда потратить деньги с курортного сбора

Краснодарский край

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В Туапсинском районе началось народное голосование по использованию средств от курортного сбора

В Небугском поселении местные жители участвуют в опросе, по результатам которого власти решат, на какие работы по благоустройству направить собранные в этом году деньги с курортного сбора. В первую очередь жителям предложили отремонтировать дорогу к морю в селе Небуг. Там нужно либо сделать дорожное полотно, либо обустроить фотозоны, либо установить скамейки, урны, новые клумбы и деревья.

Голосование проводится на сайте поселения и продлится до 10 ноября. Все пожелания жителей озвучат перед региональной комиссией. Работы запланировали провести в 2020 году. Кроме того, в следующем году в селе Агой начнут возведение игровой площадки и спортивных площадок для баскетбола и мини-футбола, а также занятий физкультурой и спортом с турниками и тренажерами, рассказали в пресс-службе администрации Туапсинского района.

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Напомним, закон о курортном сборе приняли в июле 2017 года. По нему туристы обязаны заплатить налог в первый день своего пребывания в регионе. На Кубани в эксперименте участвуют Анапа, Геленджик, Горячий Ключ, Сочи, Новомихайловский, Джубга, Шепси и Небуг. Планируется также ввести курортный сбор в Туапсе, Ейске, Тенгинском и Должанском поселениях, где расположена Долгая коса.

В прошлом году краевой бюджет пополнился более чем на 109 млн рублей, хотя ожидалось получить 70 млн рублей. К концу сентября этого года в бюджет края поступило 170 млн рублей.

Благоустройство Деньги Курортный сбор Курорты и туризм Туапсинский район

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