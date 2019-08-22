Группа подростков избила ребенка в Новороссийске

В Новороссийске в августе полиция занялась делом об избиении мальчика группой подростков

Местная жительница обратилась в полицию с просьбой принять меры в отношении подростков, которые напали на ее несовершеннолетнего сына. Проверка подтвердила, что несколько дней назад между тремя юношами и ребенком обратившейся женщины произошла потасовка.

Против 16-летнего участника драки возбудили уголовное дело по ст. 116 УК РФ (Побои). Еще двоих подростков решили поставить на профилактический учет в отделе по делам несовершеннолетних. Такую меру приняли, поскольку они не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности — 16 лет.

Родителей несовершеннолетних привлекли к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних), сообщили 22 августа в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.