В Краснодаре архитектор проведет экскурсию по Энке и расскажет историю района

Институт градостроительства Кубани анонсировал на 30 мая экскурсию в рамках проекта «Районы Краснодара». Архитектор Артем Слюсаревский проведет прогулку по микрорайону Энка.

Микрорайон построила турецкая компания «Энка» в 1994 году, в честь которой и получил неофициальное название. Официальное — «Микрорайон имени Г. К. Жукова» — присвоено в честь советского полководца. Дома возводили для бывших военнослужащих.

Энка занимает обширную северную часть Краснодара и входит в состав Прикубанского округа. С центром города связан улицей Дзержинского, по которой ходит основной транспорт.

Экскурсия состоится 30 мая в 14:00. Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено.