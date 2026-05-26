В Краснодаре архитектор проведет экскурсию по Энке и расскажет историю района

Краснодарский край

  • Городок имени маршала Жукова (Энка) © Фото с сайта commons.wikimedia.org
Краснодарцев приглашают прогуляться по Энке в сопровождении архитектора (12+)

Институт градостроительства Кубани анонсировал на 30 мая экскурсию в рамках проекта «Районы Краснодара». Архитектор Артем Слюсаревский проведет прогулку по микрорайону Энка.

Участники узнают:

  • как в Краснодаре появился район с принципиально иным подходом к жилой среде;
  • почему Энка стала первым крупным примером каркасно-монолитного строительства в городе;
  • какие градостроительные решения, заложенные более 30 лет назад, до сих пор делают район комфортным для жизни;
  • чем отличаются подходы к проектированию «старой» и «новой» Энки.

Микрорайон построила турецкая компания «Энка» в 1994 году, в честь которой и получил неофициальное название. Официальное — «Микрорайон имени Г. К. Жукова» — присвоено в честь советского полководца. Дома возводили для бывших военнослужащих.

Энка занимает обширную северную часть Краснодара и входит в состав Прикубанского округа. С центром города связан улицей Дзержинского, по которой ходит основной транспорт.

Экскурсия состоится 30 мая в 14:00. Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено.

Как писали Юга.ру, Минтуризма запустило промышленный тур по Краснодару.

