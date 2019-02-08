Подростки избили школьницу на кладбище в Ростовской области
В Волгодонском районе Ростовской области в феврале компания подростков избила сверстницу
По данным издания «Блокнот Волгодонск», инцидент произошел 2 февраля в станице Романовской. Около 15 учеников 8-9 классов пришли на кладбище, чтобы выяснить отношения со сверстницей.
Сначала девочку оскорбляли, а затем повалили на землю и избили ногами и кулаками. Происходящее подростки сняли на видео.
Причины конфликта неизвестны.
«По данному факту инспекторы ПДН проводят проверку. Были опрошены все участники и свидетели происшествия. С подростками и их родителями проведены профилактические беседы. Пострадавшая направлена на прохождение судмедэкспертизы. По итогам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», — рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
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