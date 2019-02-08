Подростки избили школьницу на кладбище в Ростовской области

В Волгодонском районе Ростовской области в феврале компания подростков избила сверстницу

По данным издания «Блокнот Волгодонск» , инцидент произошел 2 февраля в станице Романовской. Около 15 учеников 8-9 классов пришли на кладбище, чтобы выяснить отношения со сверстницей.

Сначала девочку оскорбляли, а затем повалили на землю и избили ногами и кулаками. Происходящее подростки сняли на видео.

Причины конфликта неизвестны.

«По данному факту инспекторы ПДН проводят проверку. Были опрошены все участники и свидетели происшествия. С подростками и их родителями проведены профилактические беседы. Пострадавшая направлена на прохождение судмедэкспертизы. По итогам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», — рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.