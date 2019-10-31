Артисты из Black Star выступят в День народного единства в Краснодаре
Появилось расписание празднования Дня народного единства, который отметят 4 ноября в Краснодаре
С 12:00 на улице Красной начнут работать интерактивные зоны с участием творческих коллективов, на Пушкинской площади откроется выставка Центра национальных культур, а на Казачьей площади (напротив здания ЗСК) — выставка декоративно-прикладного искусства. В 19:00 мероприятие завершится праздничным фейерверком.
«Главное краевое мероприятие начнется в 16:00 на Пушкинской площади. Здесь будет работать ярмарка продовольственных товаров, в течение дня гостей праздника будут угощать блюдами многонациональной российской кухни. Торжественную часть праздника откроет театрализованный пролог. После него состоится большой концерт, перед краснодарцами и гостями кубанской столицы выступят артисты творческих коллективов Кубани и звезды российской эстрады», — рассказали организаторы.
Хэдлайнерами мероприятия станут артисты лейбла Black Star Natan, AMCHI и Миша Марвин. Помимо главного праздника, мероприятия пройдут во многих парках города: Чистяковской роще, на Солнечном острове, в Городском саду и парке 30-летия Победы. 3 ноября в краевой столице также состоится акция «Ночь искусств». Полную программу мероприятий можно посмотреть здесь.
Кроме того, 3 ноября в 21:00 в Муниципальном концертном зале состоится «Чаепитие у рояля» — встреча с музыковедом, заслуженным деятелем искусств Кубани Ниной Магдалиц и лауреатом международных конкурсов Екатериной Рыбальской (фортепиано). В это же время там будет работать выставка VI Всероссийского фестиваля театральной фотографии. В 21:00 начнется концерт «Ночная экскурсия к органу», рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.
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В Молодежном театре в 21:30 пройдет встреча с артистами, которые поделятся историями о закулисье (участники могут записаться в соцсетях Молодежного театра). Также за несколько дней до праздника в городе пройдут спортивные турниры по теннису, дворовому футболу, баскетболу, воркауту и мини-футболу.
День народного единства — российский государственный праздник который отмечается 4 ноября, начиная с 2005 года. В этом году он выпал на понедельник. Это означает, что у жителей России будет три выходных подряд — со 2 по 4 ноября.
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