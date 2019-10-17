На фестивале хамсы в Новороссийске выступит Найк Борзов

Эногастрономическое событие состоится в городе в третий раз. Как сообщили в пресс-службе администрации Новороссийска, на площади откроют рыбацкую деревню с торговыми рядами, где можно будет приобрести рыбу и морепродукты, ресторанный дворик с рыбным меню, устричным баром и зоной барбекю. Будут работать банный комплекс, а также детские, спортивные и творческие площадки. Кроме того, можно будет посетить фермерскую ярмарку и сувенирные лавки.

Гости праздника смогут поучаствовать в мастер-классах и научиться готовить уху по-черноморски, форшмак и бутерброды с хамсой, паэлью из рапанов, традиционное блюдо рыбаков — шкары, и солить хамсу. Каждое блюдо можно будет бесплатно продегустировать. Также в течение двух дней на главной сцене выступят группа «Леприконсы», Найк Борзов и диджей Lione Armada, действующие чемпионы Европы и России по прыжкам на спортивном батуте с шоу «Моряки-рыболовы». Фестиваль будет работать с 10:00 до 20:00.

Как писали Юга.ру, в октябре 2017 года в Новороссийске открыли первый в мире памятник хамсе. Он расположился на набережной имени Адмирала Серебрякова в районе старого Рыбзавода. Автором стал местный скульптор Александр Суворов. На памятном знаке висит табличка: «Черноморской хамсе от благодарных новороссийцев. В голодные военные годы уловы хамсы помогли выжить жителям Новороссийска и других черноморских городов». Через несколько недель после открытия памятник взяли под круглосуточное видеонаблюдение для борьбы с вандалами, которые отрывают металлических рыбок.