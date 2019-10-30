В Анапе отпразднуют День народного единства: расписание
В Анапе и в сельских округах 4 ноября пройдет праздник в честь Дня народного единства
Главный городской праздник начнется в 10:00 на Театральной площади Анапы. Там пройдет спортивный фестиваль «Одна страна — одна команда», фестиваль национальных блюд «Стол дружбы» и молодежный фестиваль «Дружба народов».
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На улице Астраханской откроется ярмарка-выставка «Творенье рук мастеровых», где представят аутентичные предметы гардероба и быта, украшения из натуральных материалов и другие рукотворные вещицы. Кроме того, в 11:00 на сценической площадке «Ракушка» на улице Горького выступит духовой оркестр Городского театра с программой «Под звуки торжественного марша». В это же время в ДК «Молодежный» начнется концерт «В дружбе народов — единство России». В 17:00 в ДК «Алексеевский» состоится концерт «Одной единою семьей».
В парке села Сукко в 9:30 выступит ансамбль народной песни «Варварушка» с программой «Льется музыка», а в 13:00 в ДК села Варваровка начнется концерт и выставка мастеров декоративно-прикладного искусства. В 11:00 в ДК станиц Анапской и Гостагаеской, сел Джигинка и Юровка также начнутся праздники.
Кроме того, на торговой площади села Цибанобалка в 12:00 начнется праздник «Россия. Родина. Единство». В станице Благовещенской отмечать День народного единства начнут в 16:00, а в селах Витязево, Гай-Кодзор и поселке Просторном — в 17:00. В ДК поселка Виноградного праздничный концерт состоится в 18:00, рассказали в пресс-службе администрации Анапы.
Напомним, День народного единства в этом году выпадает на понедельник. Это означает, что у жителей России будет три выходных подряд — со 2 по 4 ноября.
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