В Анапе отпразднуют День народного единства: расписание

На улице Астраханской откроется ярмарка-выставка «Творенье рук мастеровых», где представят аутентичные предметы гардероба и быта, украшения из натуральных материалов и другие рукотворные вещицы. Кроме того, в 11:00 на сценической площадке «Ракушка» на улице Горького выступит духовой оркестр Городского театра с программой «Под звуки торжественного марша». В это же время в ДК «Молодежный» начнется концерт «В дружбе народов — единство России». В 17:00 в ДК «Алексеевский» состоится концерт «Одной единою семьей».

В парке села Сукко в 9:30 выступит ансамбль народной песни «Варварушка» с программой «Льется музыка», а в 13:00 в ДК села Варваровка начнется концерт и выставка мастеров декоративно-прикладного искусства. В 11:00 в ДК станиц Анапской и Гостагаеской, сел Джигинка и Юровка также начнутся праздники.