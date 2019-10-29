Музей Археологии «Роза Хутор» примет участие в «Ночи искусств»
Музей Археологии «Роза Хутор» 3 ноября откроют для свободного посещения
Во время проведения Всероссийской акции «Ночь искусств» 3 ноября музей откроют для свободного посещения. В этот вечер гости смогут увидеть специальную программу, посвященную разным эпохам в истории искусств.
Интерактивный Музей Археологии на курорте «Роза Хутор» расскажет гостям, как в машине времени можно совершить путешествие в прошлое, оживающее с помощью современных технологий. За время своей работы музей стал одной из достопримечательностей курорта, его посетили уже более 42 тыс. человек. Основу экспозиции составляют исторические находки, обнаруженные археологами во время строительства олимпийских объектов на территории «Роза Хутор» в 2010–2014 годах. Их представили в виде реалистичных натурных копий орудий труда, оружия, предметов быта, женских украшений и другого. Всего в собрании музея более 40 артефактов, также там работают интерактивные комплексы, имитирующие в 3D-моделях животных каменного века, средневековую усадьбу. Кроме того, русский офицер, дипломат и участник Кавказской войны (1817–1864 гг.) барон Торнау через дополненную реальность мегакниги расскажет гостям музея о своих приключениях.
Летом в коллекцию Музея Археологии вошли еще два новых экспоната: череп большого кавказского пещерного медведя (около 27 тыс. лет) и аммониты (около 116 млн лет). Аммониты — окаменелые раковины вымершего головоногого моллюска, обитавшего в глубинах древнего океана Тетис, который занимал когда-то территорию современного Кавказа. Их нашли в 2010 году в окрестностях рек Чвижепсе (район Большого Сочи) и Белой (район Белореченска). Музей купил экспонаты в июне у частных коллекционеров.
Кроме того, музей предложит гостям образовательные программы «День первобытного человека» и «Археологическая экспедиция». За год в них приняли участие более 700 детей и почти 3 тыс. школьников. Во время акции «Ночь искусств» основная экспозиция музея будет в свободном доступе с 18:00 до 21:30, взрослым и детям предложат дополнительные активности за деньги, в том числе полуторачасовой мастер-класс «Первобытное искусство» в 18:30 и 20:00 (для детей 7-13 лет). Для гостей старше 14 лет проведут часовые мастер-классы «Художественная реконструкция предметов бронзового века» в 18:30 и «Художественная реконструкция предметов эпохи Средневековья» в 20:00.
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