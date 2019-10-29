Музей Археологии «Роза Хутор» примет участие в «Ночи искусств»

Во время проведения Всероссийской акции «Ночь искусств» 3 ноября музей откроют для свободного посещения. В этот вечер гости смогут увидеть специальную программу, посвященную разным эпохам в истории искусств.

Интерактивный Музей Археологии на курорте «Роза Хутор» расскажет гостям, как в машине времени можно совершить путешествие в прошлое, оживающее с помощью современных технологий. За время своей работы музей стал одной из достопримечательностей курорта, его посетили уже более 42 тыс. человек. Основу экспозиции составляют исторические находки, обнаруженные археологами во время строительства олимпийских объектов на территории «Роза Хутор» в 2010–2014 годах. Их представили в виде реалистичных натурных копий орудий труда, оружия, предметов быта, женских украшений и другого. Всего в собрании музея более 40 артефактов, также там работают интерактивные комплексы, имитирующие в 3D-моделях животных каменного века, средневековую усадьбу. Кроме того, русский офицер, дипломат и участник Кавказской войны (1817–1864 гг.) барон Торнау через дополненную реальность мегакниги расскажет гостям музея о своих приключениях.