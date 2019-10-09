Россиянам напомнили о праздничных выходных в начале ноября

День народного единства в этом году выпадает на понедельник. Это означает, что у жителей России будет три выходных подряд — со 2 по 4 ноября.

Между тем в пятницу, 1 ноября, предпраздничного сокращенного дня не будет, так как этот день не предшествует праздничному дню, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Федеральную службу по труду и занятости.