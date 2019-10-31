В Краснодаре насмерть сбили пенсионерку, которая переходила дорогу в неположенном месте

В Краснодаре вечером 30 октября погибла пожилая женщина, которая шла не по пешеходному переходу и попала под машину

Сообщение о ДТП на улице Российской поступило полицейским в 21:30. Известно, что 42-летний водитель автомобиля Opel ехал в сторону улицы имени Петра Метальникова и сбил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. На вид пенсионерке было около 75 лет, ее доставили в больницу, где она умерла. Личность погибшей устанавливается. По факту аварии проводится проверка, рассказал порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

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