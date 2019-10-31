В Краснодаре насмерть сбили пенсионерку, которая переходила дорогу в неположенном месте
В Краснодаре вечером 30 октября погибла пожилая женщина, которая шла не по пешеходному переходу и попала под машину
Сообщение о ДТП на улице Российской поступило полицейским в 21:30. Известно, что 42-летний водитель автомобиля Opel ехал в сторону улицы имени Петра Метальникова и сбил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. На вид пенсионерке было около 75 лет, ее доставили в больницу, где она умерла.
Личность погибшей устанавливается. По факту аварии проводится проверка, рассказал порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.
Читайте также:
Напомним, в Краснодаре и крае накануне произошло еще несколько ДТП. Около 20:00 на улице Алма-Атинской произошла авария с тремя машинами, в которой пострадал мужчина. Примерно в то же время на перекрестке улиц Брюсова и Калинина 19-летний водитель автомобиля Renault на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 36-летнюю женщину. Кроме того, два человека погибли в аварии на трассе Крымск — Джигинка.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.