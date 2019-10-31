«Крыша как консервная банка». В Краснодаре в ДТП у легковушки снесло крышу
В Краснодаре на улице Алма-Атинской 30 октября произошла авария, в которой пострадал мужчина
Авария случилась около 20:00. Сотрудники ДПС установили, что водитель автомобиля BMW, двигаясь в сторону улицы Генерала Шифрина, не справился с управлением и наехал на бордюр. После этого он столкнулся с автомобилями ВАЗ-2114 и Subaru, которые ехали навстречу.
В результате столкновения пострадал водитель «четырнадцатой». Его доставили в больницу c переломом плеча, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД России по Краснодару.
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Очевидец рассказала порталу Юга.ру подробности аварии. По словам собеседницы, отечественная легковушка вылетела на дорожку для пешеходов и помяла знак пешеходного перехода. У машины оказалась повреждена крыша.
«У нее не то, что нет крыши, у нее крыша как консервная банка. И она заломлена назад», — сказала девушка.
Она добавила, что из-за ДТП возникла пробка.
Юга.ру писали, что 29 октября в ДТП на Кубанской Набережной в Краснодаре погиб мужчина. Он превысил скорость, не справился с управлением и врезался в столб.
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