«Крыша как консервная банка». В Краснодаре в ДТП у легковушки снесло крышу

В Краснодаре на улице Алма-Атинской 30 октября произошла авария, в которой пострадал мужчина

Авария случилась около 20:00. Сотрудники ДПС установили, что водитель автомобиля BMW, двигаясь в сторону улицы Генерала Шифрина, не справился с управлением и наехал на бордюр. После этого он столкнулся с автомобилями ВАЗ-2114 и Subaru, которые ехали навстречу.

В результате столкновения пострадал водитель «четырнадцатой». Его доставили в больницу c переломом плеча, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД России по Краснодару.