Три человека пострадали в ДТП с участием автобуса в Сочи
В Адлерском районе Сочи 30 октября произошло ДТП с участием пассажирского автобуса
Авария случилась около 16:30 на улице Мира. Там столкнулись ВАЗ-2114 и пассажирский автобус ЛИАЗ, следовавший по маршруту № 50.
«По предварительным данным, водитель ВАЗа на закруглении дороги не выбрала скорость, обеспечивающую постоянный контроль за движением, в результате чего выехала на встречную полосу и врезался в автобус», — сообщили источник в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В результате пострадал водитель и пассажир «четырнадцатой» — женщины 1990 и 1981 годов рождения, также ушиб получил пассажир автобуса.
Как писали Юга.ру, в конце августа в ДТП с маршруткой Адлер — Владикавказ и грузовиком пострадали около 20 человек.
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