Три человека пострадали в ДТП с участием автобуса в Сочи

Авария случилась около 16:30 на улице Мира. Там столкнулись ВАЗ-2114 и пассажирский автобус ЛИАЗ, следовавший по маршруту № 50.

«По предварительным данным, водитель ВАЗа на закруглении дороги не выбрала скорость, обеспечивающую постоянный контроль за движением, в результате чего выехала на встречную полосу и врезался в автобус», — сообщили источник в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В результате пострадал водитель и пассажир «четырнадцатой» — женщины 1990 и 1981 годов рождения, также ушиб получил пассажир автобуса.