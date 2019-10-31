В Краснодаре молодой водитель сбил женщину и уехал

В 20:10 на перекрестке улиц Брюсова и Калинина водитель автомобиля Renault на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 36-летнюю женщину. После этого он скрылся с места ДТП, а пострадавшую с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом ключицы и ссадинами доставили в больницу.

Полицейские составили ориентировку на машину, и через несколько минут сотрудники ДПС задержали 19-летнего жителя станицы Афипской на улице Тимирязева. Он рассказал, что испугался и уехал. Полицейские проводят административное расследование по ст. 12.18 КоАП РФ (Непредоставление преимущества в движении пешеходам) и ст. 12.27 КоАП РФ (Невыполнение обязанностей в связи с ДТП), рассказали в пресс-службе УМВД по Краснодару.