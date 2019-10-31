Два водителя легковушек погибли в ДТП с двумя грузовиками на Кубани
На трассе Крымск — Джигинка 30 октября произошла авария, в которой погибли два человека
ДТП случилось в 21:40. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2109 выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2110. В результате «девятку» отбросило на грузовики Scania и DAF, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В аварии погибли оба водителя легковушек. Еще три человека, которые ехали в ВАЗ-2110 получили травмы. Их доставили в больницу.
Юга.ру писали, что 28 октября в центре Краснодара столкнулись четыре машины. В этот же день в лобовом ДТП в Белореченском районе погиб один человек и еще один пострадал.
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