Два водителя легковушек погибли в ДТП с двумя грузовиками на Кубани

На трассе Крымск — Джигинка 30 октября произошла авария, в которой погибли два человека

ДТП случилось в 21:40. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2109 выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2110. В результате «девятку» отбросило на грузовики Scania и DAF, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В аварии погибли оба водителя легковушек. Еще три человека, которые ехали в ВАЗ-2110 получили травмы. Их доставили в больницу.