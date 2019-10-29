На Кубани мотоциклист без прав устроил ДТП, в котором пострадала девушка

В станице Выселки 28 октября произошла авария с участием мотоцикла и легкового автомобиля

Авария произошла около 18:00 на улице Дзержинского. По предварительной информации, 26-летний водитель мотоцикла Yamaha не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Volkswagen Polo, сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате ДТП пострадала 19-летняя пассажирка мотоцикла. Ее доставили в больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Парень не имел водительских прав на мотоцикл.