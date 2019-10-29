На Кубани мотоциклист без прав устроил ДТП, в котором пострадала девушка

Краснодарский край

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В станице Выселки 28 октября произошла авария с участием мотоцикла и легкового автомобиля

Авария произошла около 18:00 на улице Дзержинского. По предварительной информации, 26-летний водитель мотоцикла Yamaha не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Volkswagen Polo, сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате ДТП пострадала 19-летняя пассажирка мотоцикла. Ее доставили в больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Парень не имел водительских прав на мотоцикл. 

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Юга.ру писали о других авариях с участием мотоциклов. Например, в июне в Краснодаре пассажир мотоцикла без шлема умер в ДТП. Через месяц в Северском районе водитель мотоцикла без прав врезался в дорожный знак. В августе мотоциклист устроил ДТП на трассе Джубга — Сочи.

Выселковский район ДТП

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