На Кубани мотоциклист без прав устроил ДТП, в котором пострадала девушка
В станице Выселки 28 октября произошла авария с участием мотоцикла и легкового автомобиля
Авария произошла около 18:00 на улице Дзержинского. По предварительной информации, 26-летний водитель мотоцикла Yamaha не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Volkswagen Polo, сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В результате ДТП пострадала 19-летняя пассажирка мотоцикла. Ее доставили в больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Парень не имел водительских прав на мотоцикл.
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