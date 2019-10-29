Автобус раздавил водителя в Новороссийске

Авария случилась в 19:10 на улице Шиллеровской. По предварительным данным, 65-летний водитель вышел из автобуса ПАЗ, не обеспечив свою безопасность. В результате машина начала катиться и наехала на мужчину. После этого автобус врезался в автомобиль Mercedes.

От полученных травм пенсионер скончался на месте. По данному факту проводится проверка, рассказала порталу Юга.ру начальник отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

Как сообщали Юга.ру, ночью 29 октября в Краснодаре на улице Кубанской Набережной произошло смертельное ДТП. Там водитель превысил скорость и врезался в столб. Мужчина погиб на месте, его пассажирку госпитализировали в тяжелом состоянии.