На Кубани мотоциклист без прав врезался в дорожный знак и погиб

Авария случилась около 4:00 на трассе Афипский — Смоленская. По предварительным данным, 27-летний водитель мотоцикла Suzuki без прав превысил скорость, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в дорожный знак. После этого мотоцикл съехал в кювет.

Как писали Юга.ру, 21 июля в Темрюкском районе произошло ДТП с участием КамАЗа и микроавтобуса Ford Transit, погибли три человека. В тот же день в Тимашевском районе два человека погибли в аварии.

Ранним утром 22 тюля в ДТП на трассе в Туапсинском районе погибли ребенок и четверо взрослых. Этим же утром в Гулькевичском районе погибли девушка и мужчина.