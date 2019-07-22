На Кубани мотоциклист без прав врезался в дорожный знак и погиб

Краснодарский край

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В Северском районе 21 июля произошло ДТП, в котором погиб водитель мотоцикла

Авария случилась около 4:00 на трассе Афипский — Смоленская. По предварительным данным, 27-летний водитель мотоцикла Suzuki без прав превысил скорость, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в дорожный знак. После этого мотоцикл съехал в кювет.

В результате аварии водитель мотоцикла погиб.

Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, 21 июля в Темрюкском районе произошло ДТП с участием КамАЗа и микроавтобуса Ford Transit, погибли три человека. В тот же день в Тимашевском районе два человека погибли в аварии.

Ранним утром 22 тюля в ДТП на трассе в Туапсинском районе погибли ребенок и четверо взрослых. Этим же утром в Гулькевичском районе погибли девушка и мужчина.

ГИБДД ДТП Северский район смерть
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