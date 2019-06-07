В Краснодаре пассажир мотоцикла без шлема погиб в ДТП
В Краснодаре ночью 6 июня произошло ДТП с мотоциклом, один человек погиб
Авария случилась около 1:00 на улице Дзержинского. По предварительным данным, 25-летний водитель мотоцикла Yamaha не выдержал безопасную дистанцию и врезался в машину BMW, которая ехала спереди. После этого мотоцикл отбросило на металлический столб и он загорелся.
В результате ДТП водителя мотоцикла госпитализировали. Его пассажир, на котором не было шлема, погиб на месте, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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