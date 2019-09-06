«Как папские вина у католиков». Московский патриархат собирается производить алкоголь под Геленджиком

Дочерняя компания Московского патриархата 3 сентября получила лицензию на производство, хранение и поставки вин и другого алкоголя

Что хотят производить? В селе Дивноморском под Геленджиком будут выпускать вина. Там расположено ООО «Мезыбь» — дочернее предприятие Московского патриархата РПЦ. По данным сервиса «Контур.Фокус», основной вид деятельности организации — производство вина из винограда.

Русская служба Би-би-си сообщает, что РПЦ хочет производить эксклюзивное вино. Пока что это закрытый коммерческий проект.

«Не думаю, что это будет масс-маркет. Вероятно, это будет достаточно эксклюзивное вино — как есть у католиков папские вина, которые сложно купить», — пояснил пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков.

Он не уточнил, какое именно вино будут выпускать в Дивноморском. Лицензии, которые получила «Мезыбь», предполагают производство обычного и игристого вина. Но у предприятия нет лицензии на выпуск ликерного вина, которая нужна для производства церковного кагора.