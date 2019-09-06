«Как папские вина у католиков». Московский патриархат собирается производить алкоголь под Геленджиком
Дочерняя компания Московского патриархата 3 сентября получила лицензию на производство, хранение и поставки вин и другого алкоголя
Что хотят производить? В селе Дивноморском под Геленджиком будут выпускать вина. Там расположено ООО «Мезыбь» — дочернее предприятие Московского патриархата РПЦ. По данным сервиса «Контур.Фокус», основной вид деятельности организации — производство вина из винограда.
Русская служба Би-би-си сообщает, что РПЦ хочет производить эксклюзивное вино. Пока что это закрытый коммерческий проект.
«Не думаю, что это будет масс-маркет. Вероятно, это будет достаточно эксклюзивное вино — как есть у католиков папские вина, которые сложно купить», — пояснил пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков.
Он не уточнил, какое именно вино будут выпускать в Дивноморском. Лицензии, которые получила «Мезыбь», предполагают производство обычного и игристого вина. Но у предприятия нет лицензии на выпуск ликерного вина, которая нужна для производства церковного кагора.
Что известно об ООО «Мезыбь»? По информации «Контур.Фокуса», компанию зарегистрировали в 2015 году. Ее конечные владельцы — Московская патриархия и патриарх Московский и всея Руси. Головная компания — финансово-хозяйственное управление Русской православной церкви, которое имеет 66,67% доли в уставном капитале. Остальные 33,3% принадлежат художественно-производственному предприятию РПЦ «Софрино».
Генеральный директор «Мезыби» — Светлана Дмитриева. Она также значится совладелицей православного прихода кафедрального собора святого апостола Андрея Первозванного в Геленджике.
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По данным Би-би-си, РПЦ также выращивает виноград под Геленджиком. Там же находится и Синодальный духовно-административный и культурный центр РПЦ на юге России, который называли «дачей патриарха».
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