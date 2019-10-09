Главный сомелье России рассказал о винодельческом проекте Галицкого в Анапе

Сергей Галицкий и его зять, полный тезка миллиардера, в 2016 году зарегистрировали ООО «Русский терруар», которые занимается производством вина. Спустя год компания зарегистрировала винную марку «Галицкий&Галицкий». Кроме того, с мая 2019 года в Роспатенте на оформлении находится винный бренд компании Cosaque.

Сейчас виноградник компании площадью 68 га временно находится около станицы Гостагаевской под Анапой. Основную его часть заложили в 2010 году, сейчас на территории закладывают молодые посадки (14 га) и восстанавливают уже взрослый виноград. В 2019 году урожай собирали почти со 150 тыс. кустов, сообщили в инстаграме проекта. Главным виноделом проекта стал Алексей Толстых из станицы Варениковской, ранее работавший в «Усадьбе Дивноморском», передает «РБК Краснодар».

Генеральный директор Союза сомелье России Артур Саркисян посетил виноградник и отметил, что и виноград, и специалист проекта «состоялись». По его словам, в первых партиях вин будет около 60 тыс. бутылок. Однако время выпуска будущей продукции он не обозначил.

Ранее Юга.ру рассказывали, что Сергей Галицкий заплатил в бюджет Краснодарского края 15 млрд рублей налогов от продажи «Магнита». 3 млрд достанутся Краснодару.