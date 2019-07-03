Кубанские депутаты собираются направить в Госдуму предложения о субсидировании виноделия и повышении доступности образования
Депутаты Краснодарского края 3 июля рассмотрели инициативы по субсидированию виноделия, контролю за гостиничным бизнесом и повышению доступности образования
Парламентарии рассмотрели инициативы на заседании совета законодателей Краснодарского края, который провел спикер ЗСК Юрий Бурлачко.
На заседании обсудили изменения в федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ», которые предлагают устранить несогласованность правовых норм. Отмечается, что из-за нее малые и средние предприятия, производящие вино из российского сырья, не могут получать субсидии на возмещение затрат.
Юрий Бурлачко напомнил, что в прошлом году кубанские депутаты попросили Минфин РФ упростить процедуру получения лицензий субъектами малого предпринимательства. Благодаря этому за прошлый год восемь кубанских фермеров легализовали свою деятельность и получили лицензии на производство вин.
«Продолжая работу над легализацией виноделов, мы, с одной стороны, легализуем фермеров, лицензируя их, но в то же время в силу несогласованности норм федерального законодательства не создаем условий их финансовой поддержки, так как винодельческая продукция является подакцизной», — резюмировал Юрий Бурлачко.
Заместитель председателя краевого парламента Александр Трубилин пояснил, что несмотря на то, что федеральный закон ограничивает субсидирование, Бюджетный кодекс предусматривает выделение субсидий виноделам, и предлагаемые изменения направлены на исключение несогласованности норм федерального законодательства.
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Следующий вопрос касался изменения принципа начисления налога на имущество для гостиниц и туристического обслуживания. По мнению парламентариев, новая норма позволит увеличить доходы в консолидированный бюджет регионов РФ.
Также депутаты рассмотрели инициативу о расширении прав исполнительной власти в сфере контроля за классификацией гостиниц.
«Надлежащий контроль за владельцами средств гостиничного размещения, владельцами иных курортных объектов, безусловно, обеспечит повышение уровня сервиса. Наиболее качественно контроль может быть осуществлен непосредственно на уровне субъекта РФ», — отметил Юрий Бурлачко.
Председатель профильного комитета ЗСК Александр Джеус рассказал, что документ позволит органам исполнительной власти контролировать соответствие гостиниц присвоенной категории. Кроме того, органы исполнительной власти должны следить за аккредитованными организациями, которые осуществляют классификацию гостиниц.
Еще одна инициатива предусматривает внесение изменений в ФЗ «Об образовании в РФ». Юрий Бурлачко заявил, что это предложение позволит создавать наиболее благоприятные и оптимальные условия для получения общего образования. Речь идет, в том числе, об обучении детей в школах в одну смену.
«Одной из форм решения данного вопроса может стать возможность получения общего среднего образования в высших учебных заведениях», — сказал спикер ЗСК.
Председатель комитета ЗСК по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи Виктор Чернявский уточнил, что сейчас нормы федерального законодательства не предусматривают финансирование такого мероприятия за счет регионального бюджета. Предлагаемые изменения разрешат получать общее образование в вузах за счет регионального бюджета. Ожидается, что это позволит расширить спектр направлений профильного обучения учащихся.
По итогам заседания парламентарии решили направить рассмотренные и одобренные инициативы в Госдуму, сообщили в пресс-службе ЗСК.
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