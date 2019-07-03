Кубанские депутаты собираются направить в Госдуму предложения о субсидировании виноделия и повышении доступности образования

Парламентарии рассмотрели инициативы на заседании совета законодателей Краснодарского края, который провел спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

На заседании обсудили изменения в федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ», которые предлагают устранить несогласованность правовых норм. Отмечается, что из-за нее малые и средние предприятия, производящие вино из российского сырья, не могут получать субсидии на возмещение затрат.

Юрий Бурлачко напомнил, что в прошлом году кубанские депутаты попросили Минфин РФ упростить процедуру получения лицензий субъектами малого предпринимательства. Благодаря этому за прошлый год восемь кубанских фермеров легализовали свою деятельность и получили лицензии на производство вин.

«Продолжая работу над легализацией виноделов, мы, с одной стороны, легализуем фермеров, лицензируя их, но в то же время в силу несогласованности норм федерального законодательства не создаем условий их финансовой поддержки, так как винодельческая продукция является подакцизной», — резюмировал Юрий Бурлачко.

Заместитель председателя краевого парламента Александр Трубилин пояснил, что несмотря на то, что федеральный закон ограничивает субсидирование, Бюджетный кодекс предусматривает выделение субсидий виноделам, и предлагаемые изменения направлены на исключение несогласованности норм федерального законодательства.