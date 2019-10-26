Передавайте тару за проезд: Минтранс предложил оплачивать поездки пустыми бутылками
В России планируют ввести оплату проезда пустыми бутылками и банками
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Министерство транспорта России обсуждает с РЖД и правительством Москвы вопрос об установке на железнодорожных платформах и станциях метро автоматов для сдачи стеклянных и пластиковых бутылок, а также алюминиевых банок (такие устройства называются фандоматами). В обмен на сдачу тары пассажиры будут получать деньги на транспортные карты или баллы на оплату парковки.
Проект заимствует механику в том числе у Европы: так, власти Рима в 2019 году запустили сбор пластиковых бутылок в обмен на проездные билеты в метро. Об этом рассказал РБК автор идеи, гендиректор ООО «Зеленая собака» Андрей Иванов.
Минтранс и Минприроды подтвердили концептуальную заинтересованность в этом вопросе и прорабатывают возможность устанавливать фандоматы на станциях. Пока что речь идет о станциях РЖД, а также московском, петербургском и нижегородском метро, сообщает ТАСС.
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Срок разложения алюминия и пластика составляет более 400 лет, а изготовление такой продукции сопряжено с серьезными выбросами парниковых газов. Волонтеры и исследователи Гринписа обнаружили на берегах Черного и Азовского морей полтонны пластика — а это было лишь точечное исследование в нескольких населенных пунктах в ноябре 2018 года. Большая часть из найденного — это именно бутылки и упаковка.
Как сообщали Юга.ру, в мае глава Минприроды Дмитрий Кобылкин рассказал, что в России готовится ограничение на продажу одноразовой пластиковой посуды — вплоть до запрета. В январе более 25 крупных международных компаний заявили, что объединяются в Альянс по борьбе за загрязнением пластиком.
Борьбу с пластиком и вторичное использование отходом начали активно поддерживать в России. Так, в апреле в Сочи открыли футбольное поле, которое сделано из 50 тыс. пластиковых стаканов, собранных после Чемпионата мира по футболу 2018 года. В июне сеть «Магнит» объявила, что начинает принимать тару из пластика и алюминия на переработку и тоже устанавливает автоматы для этого в своих магазинах.
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