Передавайте тару за проезд: Минтранс предложил оплачивать поездки пустыми бутылками

Министерство транспорта России обсуждает с РЖД и правительством Москвы вопрос об установке на железнодорожных платформах и станциях метро автоматов для сдачи стеклянных и пластиковых бутылок, а также алюминиевых банок (такие устройства называются фандоматами). В обмен на сдачу тары пассажиры будут получать деньги на транспортные карты или баллы на оплату парковки.

Проект заимствует механику в том числе у Европы: так, власти Рима в 2019 году запустили сбор пластиковых бутылок в обмен на проездные билеты в метро. Об этом рассказал РБК автор идеи, гендиректор ООО «Зеленая собака» Андрей Иванов.

Минтранс и Минприроды подтвердили концептуальную заинтересованность в этом вопросе и прорабатывают возможность устанавливать фандоматы на станциях. Пока что речь идет о станциях РЖД, а также московском, петербургском и нижегородском метро, сообщает ТАСС.