Гринпис нашел полтонны пластика на побережьях Черного и Азовского морей

Исследование проходило в ноябре 2018 года в районе станицы Голубицкой, поселка Кучугуры и мыса Каменном на Азовском море и на Бугазской косе, в станице Благовещенской, поселке Супсех, а также на Большом и Малом Утрише на Черном море.

Больше всего пластика волонтеры нашли в виде одноразовых товаров и упаковки. На Черном море доля одноразового пластика доходит до 68%, на Азовском море — до 90%. Главным загрязнителем побережья Черного моря оказался пенопласт, Азовского — бутылки.

Волонтеры нашли на пляжах 13 тыс. фрагментов пластика разного размера: от крохотных кусочков неизвестного происхождения до морских веревок весом 100 кг. Основные источники загрязнения — отдыхающие, морское судоходство, отходы из других стран, приносимые течением.

«На стометровых участках побережья мы нашли от 435 до 3,5 тыс. фрагментов пластика. Даже у границ природного заповедника "Утриш" проблема не исчезает: на одном участке мы обнаружили 1 тыс., а на другом 2 тыс. 991 фрагмент пластиковых отходов. В основном это одноразовые товары, тара и упаковка», — рассказал эксперт проекта «Ноль отходов» Гринпис Александр Иванников.

Больше всего пластиковых отходов нашли в труднодоступных местах. Специалисты связывают это с тем, что такие территории реже убирают, при этом туда выносит мусор из моря.