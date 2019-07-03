Гринпис нашел полтонны пластика на побережьях Черного и Азовского морей
Эксперты Гринпис в июле представили итоги исследования уровня загрязнения пластиком побережья Черного и Азовского морей
Исследование проходило в ноябре 2018 года в районе станицы Голубицкой, поселка Кучугуры и мыса Каменном на Азовском море и на Бугазской косе, в станице Благовещенской, поселке Супсех, а также на Большом и Малом Утрише на Черном море.
Читайте также:
Волонтеры нашли на пляжах 13 тыс. фрагментов пластика разного размера: от крохотных кусочков неизвестного происхождения до морских веревок весом 100 кг. Основные источники загрязнения — отдыхающие, морское судоходство, отходы из других стран, приносимые течением.
Больше всего пластика волонтеры нашли в виде одноразовых товаров и упаковки. На Черном море доля одноразового пластика доходит до 68%, на Азовском море — до 90%. Главным загрязнителем побережья Черного моря оказался пенопласт, Азовского — бутылки.
Читайте также:
«На стометровых участках побережья мы нашли от 435 до 3,5 тыс. фрагментов пластика. Даже у границ природного заповедника "Утриш" проблема не исчезает: на одном участке мы обнаружили 1 тыс., а на другом 2 тыс. 991 фрагмент пластиковых отходов. В основном это одноразовые товары, тара и упаковка», — рассказал эксперт проекта «Ноль отходов» Гринпис Александр Иванников.
Больше всего пластиковых отходов нашли в труднодоступных местах. Специалисты связывают это с тем, что такие территории реже убирают, при этом туда выносит мусор из моря.
Как сообщали Юга.ру, в 2018 годе в Краснодарском крае выявили около 8 тыс. объектов, которые сбрасывают сточные воды в море.
Как расследовали теракт с автобусом в 1971 году в Краснодаре
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.