Одна планета. Как устроен экопоселок в пригороде Лондона

В южном пригороде Лондона 16 лет назад построили «зеленый» жилой район по проекту архитектора Билла Данстера. Солнечные батареи, переработка отходов, минимум углеродных выбросов и использование местных продуктов — все это входит в концепцию One Planet Living и все это — повседневность для жителей БедЗЕД.

Странное название — сокращение от Beddington Zero Energy Development. Жители поселка хоть и заплатили за экологичные материалы больше своих соседей из других кварталов, но теперь экономят 1,3 тыс. фунтов в год (104 тыс. рублей) с каждой квартиры на счетах за электричество и воду. В рамках пресс-тура, организованного посольством Великобритании в Москве и Thomson Reuters Foundation, журналистка портала Юга.ру Анастасия Марченко отправилась в экопоселок, чтобы узнать, как он устроен. Путь из центра Лондона в пригород Хакбридж занял 45 минут. Несколько кварталов от железнодорожной станции — и вот уже виднеются трубы с разноцветными флажками на домах, это визитная карточка экопоселения БедЗЕД. В несколько рядов стоят трехэтажные кирпичные дома с французскими окнами и небольшими лужайками.

БедЗЕД построила экологическая компания Bioregional в 2002 году. Жилой комплекс состоит из 100 квартир и офисного помещения, в котором работают некоторые жители экопоселка. Дома построены из местных материалов — это важный принцип One Planet Living, поскольку он исключает дальние перевозки материалов, которые влекут за собой выбросы углерода в атмосферу. На крышах установлены солнечные батареи — они дают району 10% электроэнергии от общего объема потребления. Трубы с разноцветными флажками сконструированы для вентиляции квартир. Когда они поворачиваются на ветру, через одно сопло свежий воздух с улицы попадают в помещение, а через второе выходит воздух из квартиры. Таким образом происходит естественная вентиляция квартиры без использования электроэнергии.

Линдси Випонд жительниц BedZED, менеджер проекта Bioregional

— Иногда мы все-таки открываем окна. Летом в квартирах бывает жарко: все нагревается, и внутри становится сложно находиться. Но это бывает нечасто, большую часть года в квартирах свежий воздух и комфортная температура. Большие окна нужны, чтобы попадало как можно больше света и можно было использовать меньше электричества. Но чтобы не было холодно, здесь установлены утепленные стеклопакеты. Да, это недешево, но компенсируется небольшими счетами за коммунальные услуги.

Линдси ведет нас по лестнице на третий этаж, чтобы показать свою квартиру. Это небольшая студия, разделенная на спальню, зал и кухню, за окном — веранда. Не вижу ни одного пластикового предмета — только натуральное дерево, камень и, конечно, многоразовая сумка для покупок. В отдельном шкафу установлен бак для воды, которая поступает через подземные трубы и греется на газу. Район строился из расчета 0,7 парковочного места на квартиру. На парковке есть зарядка для электромобилей. Предполагалось, что жители будут стараться не пользоваться личными автомобилями, но на практике оказалось, что не все готовы перейти на велосипеды и общественный транспорт. «Мы пытаемся пользоваться каршеринговыми сервисами, это ведь еще и удобно — нет налогов, не надо платить за бензин и обслуживание», — добавляет Линдси.

Пуран Десаи совладелец компании Bioregional, директор по международным связям в One Planet Communities

— Наш жилой район напоминает деревню: многие соседи знакомы друг с другом, а на грядках можно выращивать овощи и фрукты. Опрос показал, что 65% жителей знакомы с большим количеством соседей и больше общаются с ними, чем на предыдущем месте жительства. При этом мы не коммуна, здесь живут совершенно разные люди — молодежь в небольших студиях, семьи в квартирах на четыре спальни, пенсионеры. У нас живут люди хороших профессий, которым жизнь в Лондоне не по карману, — полицейские, пожарные, медсестры. Кроме того, в нашей стране есть очередь на получение квартир, и БедЗЕД тоже участвует в этой программе, как и большинство застройщиков. Хакбридж — недорогой район, но цены на жилье в БедЗЕД немного выше, чем у наших соседей. Далеко не все покупают наши квартиры из-за экологичности — многим просто нравится дизайн и чувство общности. Люди часто переезжают, в том числе и наши жители, — люди меняют работу и, соответственно, дом. Но 70% жителей БедЗЕД отмечают, что здесь повысилось качество их жизни.