«Магнит» начал принимать тару из пластика и алюминия на переработку

Каждый аппарат рассчитан на прием примерно 400 единиц тары: алюминиевые банки и ПЭТ-бутылки объемом от 0,25 до 2 л. Крышки и этикетки перед отправкой снимать не нужно, сминать упаковку тоже. Когда покупатель кладет банку или бутылку в окно приема, сканер считывает штрих-код и распознает состав тары. Это исключает возможность того, что разные виды упаковки будут храниться вместе. После приема тары пандомат распечатает купон со скидкой на некоторые напитки партнера акции — компании AB InBev Efes.

В компании «Магнит» отметили, что целью проекта является формирование экологической культуры потребителя.

«Мы уже несколько лет собираем пластик и картон со всех своих магазинов, а также из головного офиса, и отправляем в свои распределительные центры. Там они сортируются и поступают на переработку в специализированные организации. В 2018 году общий вес переданного вторичного сырья составил около 300 тыс. тонн», — отметили в пресс-службе «Магнита».

Там добавили, что срок разложения пластика и алюминия составляет более 400 лет, а изготовление первичного пластика и алюминия связаны с колоссальными выбросами парниковых газов на протяжении всего производственного цикла. На сегодняшний день всего 5% от всего объема тары отправляется на переработку.