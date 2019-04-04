В Сочи появилось футбольное экополе из 50 тыс. пластиковых стаканов ЧМ-2018
В Олимпийском парке Сочи появилось уникальное футбольное поле из переработанных пивных стаканов официального спонсора Чемпионата мира по футболу BUD
Для создания нового спортивного объекта размером 65 на 42 метра использовали более 50 тыс. стаканов, которые собрали на аренах и фестивалях болельщиков после мундиаля. Стаканы были сделаны из прозрачного пластика с красным дном. Прозрачную часть использовали для создания основного покрытия футбольного поля, а красная стала базой для разметки.
«В ходе процесса переработки более 50 тыс. собранных стаканов измельчили и гранулировали. Из полученных гранул были изготовлены специализированные нити. Получившийся материал стал основой высококачественного инновационного износостойкого покрытия для нового футбольного поля», — сообщили в пресс-службе компании.
Почетным гостем презентации экополя стал легенда FIFA, чемпион мира Марко Матерацци. Он отметил, что не раз играл на синтетических покрытиях, и призвал активно использовать инициативу авторов проекта.
Затем состоялся матч между командой «Фишт», за которую сыграл Матерацци, и сборной администрации Адлера.
В ближайших планах — установить на новом футбольном поле специальное освещение, работающее от солнечных батарей.
Напомним, сочинский стадион «Фишт» принял шесть матчей мирового первенства, которое проходило в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. В пресс-службе мэрии Сочи уточнили, что за период проведения мундиаля город посетили 115 тыс. иностранных туристов, а всего гостей было 1 млн человек.
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