В Сочи появилось футбольное экополе из 50 тыс. пластиковых стаканов ЧМ-2018

Краснодарский край

Распечатать

В Олимпийском парке Сочи появилось уникальное футбольное поле из переработанных пивных стаканов официального спонсора Чемпионата мира по футболу BUD

Для создания нового спортивного объекта размером 65 на 42 метра использовали более 50 тыс. стаканов, которые собрали на аренах и фестивалях болельщиков после мундиаля. Стаканы были сделаны из прозрачного пластика с красным дном. Прозрачную часть использовали для создания основного покрытия футбольного поля, а красная стала базой для разметки.

«В ходе процесса переработки более 50 тыс. собранных стаканов измельчили и гранулировали. Из полученных гранул были изготовлены специализированные нити. Получившийся материал стал основой высококачественного инновационного износостойкого покрытия для нового футбольного поля», — сообщили в пресс-службе компании.

Почетным гостем презентации экополя стал легенда FIFA, чемпион мира Марко Матерацци. Он отметил, что не раз играл на синтетических покрытиях, и призвал активно использовать инициативу авторов проекта. 

Затем состоялся матч между командой «Фишт», за которую сыграл Матерацци, и сборной администрации Адлера.

В ближайших планах — установить на новом футбольном поле специальное освещение, работающее от солнечных батарей.

Напомним, сочинский стадион «Фишт» принял шесть матчей мирового первенства, которое проходило в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. В пресс-службе мэрии Сочи уточнили, что за период проведения мундиаля город посетили 115 тыс. иностранных туристов, а всего гостей было 1 млн человек.

Сочи Футбол ЧМ-2018
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Адыгея и Кубань создадут общую площадку «Тотального диктанта»
В Сочи появилось футбольное экополе из 50 тыс. пластиковых стаканов ЧМ-2018
Нурмагомедов, Монеточка и Ивлеева вошли в первый список перспективных россиян до 30 лет от Forbes
Бывшим директором департамента архитектуры Краснодара заинтересовался Следственный комитет
На Восточном обходе Краснодара из-за ремонта будут перекрывать по одной полосе
На Кубани завели дела на секретарей приемной комиссии вуза за продажу дипломов

Лента новостей

Статьи

«Со временем я начал понимать — я начал терять скорость»

Что мы узнали из большого интервью Сергея Галицкого

Статьи

Экскурсия в штольни, соревнования по воркауту, рафтинг в Гузерипле

Чем заняться в выходные 6-7 апреля

Умер режиссер Георгий Данелия

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале