В Сочи появилось футбольное экополе из 50 тыс. пластиковых стаканов ЧМ-2018

В Олимпийском парке Сочи появилось уникальное футбольное поле из переработанных пивных стаканов официального спонсора Чемпионата мира по футболу BUD

Для создания нового спортивного объекта размером 65 на 42 метра использовали более 50 тыс. стаканов, которые собрали на аренах и фестивалях болельщиков после мундиаля. Стаканы были сделаны из прозрачного пластика с красным дном. Прозрачную часть использовали для создания основного покрытия футбольного поля, а красная стала базой для разметки.

«В ходе процесса переработки более 50 тыс. собранных стаканов измельчили и гранулировали. Из полученных гранул были изготовлены специализированные нити. Получившийся материал стал основой высококачественного инновационного износостойкого покрытия для нового футбольного поля», — сообщили в пресс-службе компании.