Житель Чечни извинился за то, что сломал челюсть крымскому журналисту

Что произошло. 18 октября в Симферополе телеканал «Крым 24» снимал репортаж на улице Карла Маркса. Корреспондент Николай Уваров сделал замечание мотоциклисту, дважды проехавшему по пешеходной части. Мужчина остановился, слез с мотоцикла и ударил журналиста в лицо. У Уварова диагностировали перелом челюсти, ему потребовалась операция. В отношении водителя возбудили уголовное дело.

«Грозный-Информ» 24 октября сообщил, что журналиста ударил 22-летний Абу Гаджиев из Чечни, проживавший в Крыму уже два года. Гаджиев попросил прощения у общественности:

«Мои родители, старший брат, родственники и друзья за это осудили меня. Такой поступок не красит чеченца. Я осознаю свою ошибку и прошу прощения... Я прошу не судить всех чеченцев по моему поступку. Я сделал ошибку, это моя вина».

Гаджиев добавил, что видео с ударом появилось в сети и там это увидели его родители. Матери стало плохо, из-за чего парню пришлось вернуться в Чечню.

В тот же день, 24 октября, случай прокомментировал глача Чечни Рамзан Кадыров. Он сказал, что чеченцы должны «быть примером» и «блюстителями закона».



Привычка извиняться. Жители Чечни нередко публично извиняются за свои поступки и проступки. Например, в начале октября чеченец извинился за песню «гори-гори ясно» во время пожара в торговом центре Грозного. Это случилось после того, как Рамзан Кадыров поручил найти тех, кто «радовался чужому горю». А в конце сентября другой чеченец публично извинился перед Кадыровым за то, что пришел на свадьбу дочери, поскольку, согласно традиции, отец не может появляться на людях, когда дочь выходит замуж.