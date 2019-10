Чеченец публично извинился за «гори-гори ясно» во время пожара в торговом центре в Грозном

View this post on Instagram

❗Сам лично слышал от владельца одного из магазинов Гранд-Парка, как его разозлил ролик с этим напевом «Разгорайся, гори ясно, чтобы не погасло». Так же этот ролик сильно задел всех владельцев и продавцов магазинов и ресторанов, пострадавших в результате пожара. Непонятно, о чем думал этот тип, когда записывал свое возмутительное видео в тот момент, когда здание горело, а внутри могли находиться люди. Пусть не только улицы подметает, но и занимается расчищением пострадавших помещений! Неужели нельзя обладать хотя бы элементарным чувством сопереживания в такие моменты? Просто поразительно...