Чеченец публично извинился за «гори-гори ясно» во время пожара в торговом центре в Грозном

В сети появилось видео с извинениями жителя Чечни, который пел «гори-гори ясно» во время пожара в ТРЦ «Гранд Парк» в Грозном

Крупный пожар в торговом центре в Грозном произошел 19 сентября, огонь распространился на площади 700 кв. метров. По официальным данным, при пожаре никто не пострадал, включая обитателей живого уголка на четвертом этаже ТРЦ. После ЧП глава Чечни Рамзан Кадыров поручил найти тех, кто «радовался чужому горю» — парня, который, снимая пожар на видео, напевал «гори-гори ясно», и тех, кто распространял ложные сведения о жертвах пожара. 2 и 3 октября в соцсетях и мессенджерах распространилось видео, на котором молодой человек, убирающий территорию около сгоревшего торгового центра, сознается, что автором того видео был он. Парень представляется, извиняется и признает, что совершил поступок, недостойный чеченца.

«Я, Ибаев Адам, попав на пожар в "Гранд Парк", совершил не мужской поступок — снял видео, говоря "гори-гори ясно, чтобы не погасло". Сегодня я вышел на работу, помогаю в "Гранд Парке". Хотел бы попросить прощения у всех людей за снятое видео. Хотел бы обратиться к чеченцам, чтобы не снимали немужские, недостойные чеченцев видео и не говорили недостойных чеченцев вещей», — заявил молодой человек (переводкорреспондента «Кавказского узла»). Он не уточнил, самостоятельно ли он принял решение убирать территорию ТРЦ или его к этому принудили.