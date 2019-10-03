Чеченец публично извинился за «гори-гори ясно» во время пожара в торговом центре в Грозном
В сети появилось видео с извинениями жителя Чечни, который пел «гори-гори ясно» во время пожара в ТРЦ «Гранд Парк» в Грозном
Крупный пожар в торговом центре в Грозном произошел 19 сентября, огонь распространился на площади 700 кв. метров. По официальным данным, при пожаре никто не пострадал, включая обитателей живого уголка на четвертом этаже ТРЦ.
После ЧП глава Чечни Рамзан Кадыров поручил найти тех, кто «радовался чужому горю» — парня, который, снимая пожар на видео, напевал «гори-гори ясно», и тех, кто распространял ложные сведения о жертвах пожара.
2 и 3 октября в соцсетях и мессенджерах распространилось видео, на котором молодой человек, убирающий территорию около сгоревшего торгового центра, сознается, что автором того видео был он. Парень представляется, извиняется и признает, что совершил поступок, недостойный чеченца.
«Я, Ибаев Адам, попав на пожар в "Гранд Парк", совершил не мужской поступок — снял видео, говоря "гори-гори ясно, чтобы не погасло". Сегодня я вышел на работу, помогаю в "Гранд Парке". Хотел бы попросить прощения у всех людей за снятое видео. Хотел бы обратиться к чеченцам, чтобы не снимали немужские, недостойные чеченцев видео и не говорили недостойных чеченцев вещей», — заявил молодой человек (переводкорреспондента «Кавказского узла»).
Он не уточнил, самостоятельно ли он принял решение убирать территорию ТРЦ или его к этому принудили.
View this post on Instagram
❗Сам лично слышал от владельца одного из магазинов Гранд-Парка, как его разозлил ролик с этим напевом «Разгорайся, гори ясно, чтобы не погасло». Так же этот ролик сильно задел всех владельцев и продавцов магазинов и ресторанов, пострадавших в результате пожара. Непонятно, о чем думал этот тип, когда записывал свое возмутительное видео в тот момент, когда здание горело, а внутри могли находиться люди. Пусть не только улицы подметает, но и занимается расчищением пострадавших помещений! Неужели нельзя обладать хотя бы элементарным чувством сопереживания в такие моменты? Просто поразительно... #чечня#грандпарк#пожар#извинения#грозный
Жители Чечни и других регионов России, а также разных стран мира часто извиняются за свои поступки перед Кадыровым. Так, в ноябре 2018 года вышла новая часть культовой настольной игры Vampire: The Masquerade, и в одной из глав игры персонаж побывал в Чечне, где управляют пьющие кровь местного населения вампиры, а возглавляет их «султан Рамзан», который «перенял тщеславие царя, безжалостность Сталина и религиозные практики экстремистов». После недовольства чеченских властей руководство американской студии White Wolf, выпустившей игру, извинилось за сюжет о республике.
В начале сентября три женщины пожаловались главе республики на жилищные условия. Позже выяснилось, что они сами уехали от родственников-мужчин. За просьбу о помощи им пришлось извиниться.
В октябре житель Чечни извинился за появление на свадьбе дочери после критики Кадырова.
Однако один раз Кадырову пришлось извиниться самому. В октябре 2018 года он приехал за извинениями домой к ингушскому старейшине Мухажиру Нальгиеву, раскритиковавшему главу региона на митинге против границы между республиками. После разговора с мужчиной Кадыров извинился перед ним сам.
Читайте также
Статьи Партнерский«Самая главная задача для нас — достойная заработная плата, ее уровень и реальная составляющая»
Интервью с главой кубанских профсоюзов Светланой Бессараб
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.