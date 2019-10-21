В Крыму мотоциклист сломал челюсть журналисту, который сделал ему замечание за езду по тротуару

Краснодарский край

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В Симферополе 19 октября журналисту сломали челюсть за то, что он сделал замечание мотоциклисту, ехавшему по пешеходной части

В Симферополе 19 октября телеканал «Крым 24» снимал репортаж на улице Карла Маркса. Корреспондент Николай Уваров, специализирующийся на сюжетах о нарушении правил дорожного движения (ПДД), сделал замечание мотоциклисту, дважды проехавшему по пешеходной части.

«Сделал замечание в первый раз, когда он практически не въехал в мужчину преклонного возраста с маленьким ребенком, и второй раз, когда он ехал обратно», — рассказал Уваров в эфире телеканала.

На кадрах, снятых очевидцами, мотоциклист с криком «ты дорогу купил, я спрашиваю?» ударил Уварова по голове, после чего тот упал на асфальт. У журналиста диагностировали перелом челюсти. Операция по вправлению верхней скуловой кости должна была пройти в воскресенье, 20 октября. Ранее Уваров уже снимал сюжет о том, как по этой пешеходной зоне ездят мотоциклы, однако власти города не предприняли никаких мер.

В настоящее время полиция проводит проверку, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по Крыму.

Напомним, в марте 2017 года в Кропоткине избили журналистов, приехавших снимать «Марш трактористов». В апреле 2019 года стало известно, что уголовное дело об избиении приостановили, так как следствие не смогло найти виновных.

Драки ДТП Журналистика Крым Полиция Симферополь

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