В Минтруде назвали профессии, с которыми россияне быстрее всего находят работу

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В Министерстве труда и социальной защиты России рассказали, представители каких профессий быстрее всего находят работу

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Быстрее всего на работу устраиваются специалисты в области здравоохранения — это врачи и средний медицинский персонал.

На втором месте по востребованности — квалифицированные рабочие, занятые в сферах строительства и электротехники, пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности,  металлообрабатывающем и машиностроительном производстве. 

Также быстро трудоустраиваются охранники. Дольше всех работу ищут неквалифицированные работники, сообщает 9 марта RT.

Как писали Юга.ру, в Министерстве труда и социальной защиты РФ в декабре 2018 года заявили, что к марту более 230 тыс. граждан могут попасть под сокращения.

Министерство труда и социальной защиты России Трудоустройство
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