В Минтруде назвали профессии, с которыми россияне быстрее всего находят работу

В Министерстве труда и социальной защиты России рассказали, представители каких профессий быстрее всего находят работу

Быстрее всего на работу устраиваются специалисты в области здравоохранения — это врачи и средний медицинский персонал. На втором месте по востребованности — квалифицированные рабочие, занятые в сферах строительства и электротехники, пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности, металлообрабатывающем и машиностроительном производстве. Также быстро трудоустраиваются охранники. Дольше всех работу ищут неквалифицированные работники, сообщает 9 марта RT.