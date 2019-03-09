В Минтруде назвали профессии, с которыми россияне быстрее всего находят работу
В Министерстве труда и социальной защиты России рассказали, представители каких профессий быстрее всего находят работу
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Быстрее всего на работу устраиваются специалисты в области здравоохранения — это врачи и средний медицинский персонал.
На втором месте по востребованности — квалифицированные рабочие, занятые в сферах строительства и электротехники, пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности, металлообрабатывающем и машиностроительном производстве.
Также быстро трудоустраиваются охранники. Дольше всех работу ищут неквалифицированные работники, сообщает 9 марта RT.
Как писали Юга.ру, в Министерстве труда и социальной защиты РФ в декабре 2018 года заявили, что к марту более 230 тыс. граждан могут попасть под сокращения.
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