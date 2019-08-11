Вышивальщица, ткач, сушильщик. В российских колледжах перестанут учить 100 профессиям

Министерство просвещения России в 2020 году собирается убрать почти 100 специальностей из перечня среднего профессионального образования

Министр просвещения Ольга Васильева сообщила, что из перечня профессий и специальностей среднего профобразования (СПО) с 1 сентября 2020 года хотят исключить почти 100 позиций. Речь идет о специальностях, на которые за последние пять лет почти никто не поступал, пишет RT .

Глава минпросвещения пояснила, что эти профессии устарели, исчезают или изменились так, что нужные навыки можно получить на краткосрочных курсах. В числе профессий, которые исчезнут из программы СПО: «изготовитель эмалированной посуды», «сушильщик в бумажном производстве», «ткач», «вышивальщица», «сборщик изделий электронной техники».

«Или радиооператор — это профессия тоже устарела технологически. Вместо нее в перечень мы введем, например, новую — "Монтажник оборудования мобильной связи"», — цитирует Васильеву «Российская газета».

Министр добавила, что в ближайшее время в программе среднего профессионального образования появятся или уже появились новые специальности: «графический дизайн», «техобслуживание и ремонт биотехнических медицинских аппаратов и систем», «аддитивные технологии» (технологии с использованием 3D-печати), «мехатроника и мобильная робототехника», «техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства».