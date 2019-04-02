Мехатроник, бизнес-аналитик, бурильщик шпуров. Минтруд назвал профессии с самой высокой зарплатой
Специалисты Минтруда России сделали подборку наиболее высокооплачиваемых профессий
Над исследованием работали сотрудники ВНИИ труда Минтруда РФ. Список был сделан на основе мониторинга вакансий и данных открытых источников, сообщает 2 апреля RT.
Лидерами рейтинга оказались инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки, которым предлагают зарплату от 100 тыс. рублей.
На втором месте — специалист по операциям на межбанковском рынке и бурильщик шпуров, они ежемесячно получают от 95 тыс. рублей.
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Следом идут специалист по интеграции облачных приложений, бизнес-аналитик и специалист по моделированию процессов термической обработки, они зарабатывают от 90 тыс. рублей в месяц.
Список замыкает специалист по потребительскому кредитованию с доходом от 85 тыс. рублей.
Во ВНИИ труда пояснили, что работодатели готовы высоко оплачивать труд таких специалистов потому, что спрос на них превышает предложение.
Ученые отметили, что в общероссийском классификаторе занятий нет профессии «специалист по интеграции облачных приложений», однако она становится всеобще востребованной, а специалистов недостаточно. Такая же ситуация с инженерами-мехатрониками.
Как сообщали Юга.ру, летом 2017 года эксперты компании HeadHunter составили рейтинг наиболее высокооплачиваемых вакансий в Краснодарском крае. Так, самую больную зарплату предлагали за работу коммерческим директором в судоходной компании — от 150 до 500 тыс. рублей в месяц.
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