Мехатроник, бизнес-аналитик, бурильщик шпуров. Минтруд назвал профессии с самой высокой зарплатой

Специалисты Минтруда России сделали подборку наиболее высокооплачиваемых профессий

На втором месте — специалист по операциям на межбанковском рынке и бурильщик шпуров, они ежемесячно получают от 95 тыс. рублей.

Лидерами рейтинга оказались инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки, которым предлагают зарплату от 100 тыс. рублей.

Над исследованием работали сотрудники ВНИИ труда Минтруда РФ. Список был сделан на основе мониторинга вакансий и данных открытых источников, сообщает 2 апреля RT .

Следом идут специалист по интеграции облачных приложений, бизнес-аналитик и специалист по моделированию процессов термической обработки, они зарабатывают от 90 тыс. рублей в месяц.

Список замыкает специалист по потребительскому кредитованию с доходом от 85 тыс. рублей.

Во ВНИИ труда пояснили, что работодатели готовы высоко оплачивать труд таких специалистов потому, что спрос на них превышает предложение.