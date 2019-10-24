На Кубани создан Фонд защиты прав дольщиков для завершения долгостроев
Для защиты участников долевого строительства в Краснодарском крае создан Фонд защиты прав дольщиков
Соответствующее постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев.
Согласно документу, фонд создается для организации финансирования завершения долгостроев за счет федеральных и краевых средств. Средства будут выделяться из федерального и краевого бюджетов. Учредителем организации стал краевой департамент по надзору в строительной сфере.
Для того, чтобы недостроенный объект можно было завершить за счет фонда, его застройщик должен быть признан банкротом. С этого момента имущество и обязательства компаний будет передано фонду для завершения строительства, а также подключения объектов к инженерно-технической инфраструктуре, достройки дошкольных и общеобразовательных организаций, поликлиник, объектов транспортной инфраструктуры. Затем объекты будут переданы в государственную или муниципальную собственность.
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Ранее Кондратьев сообщал, что на Кубани определили 29 инвестиционно непривлекательных долгостроев. Всего, по данным на июль 2019 года, в крае насчитывали 227 долгостроев.
Как писали Юга.ру, из краевого бюджета выделят 1,5 млрд рублей на достройку домов, находящихся в высокой степени готовности. Завершением объектов планировалось создать специальное муниципальное предприятие.
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