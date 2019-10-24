На Кубани создан Фонд защиты прав дольщиков для завершения долгостроев

Соответствующее постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев.

Согласно документу, фонд создается для организации финансирования завершения долгостроев за счет федеральных и краевых средств. Средства будут выделяться из федерального и краевого бюджетов. Учредителем организации стал краевой департамент по надзору в строительной сфере.

Для того, чтобы недостроенный объект можно было завершить за счет фонда, его застройщик должен быть признан банкротом. С этого момента имущество и обязательства компаний будет передано фонду для завершения строительства, а также подключения объектов к инженерно-технической инфраструктуре, достройки дошкольных и общеобразовательных организаций, поликлиник, объектов транспортной инфраструктуры. Затем объекты будут переданы в государственную или муниципальную собственность.