Кубань направит 1,5 млрд рублей из бюджета на завершение долгостроев в 2019 году
В 2019 году из бюджета Краснодарского края направят 1,5 млрд рублей на завершение инвестиционно непривлекательных долгостроев
Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев, комментируя принятый краевым Заксобранием закон о завершении долгостроев за счет бюджета.
«В краевом бюджете предусмотрим 1,5 млрд рублей на эти цели», — цитирует Кондратьева ТАСС. Всего, по оценкам властей региона, на завершение проблемных строек в регионе требуется около 27,5 млрд рублей.
Глава региона напомнил, что в крае для застройщиков, готовых завершать чужие долгострои, предусмотрен ряд компенсационных мер.
«Однако остается категория инвестиционно непривлекательных домов, на достройку которых сложно найти строительные компании. Считаю, что здесь мы должны искать альтернативные решения», — сказал губернатор.
На какие именно объекты будут направлены эти средства, он не уточнил. Однако ранее в качестве пилотных проектов реализации такого механизма озвучивались три проблемных жилых комплекса в Краснодаре — «Форт Карасун», «Талисман» и «Южный». Все они находятся в завершающей стадии строительства.
Напомним, Краснодарский край находится на втором месте среди регионов РФ по числу проблемных объектов долевого строительства. Сроки исполнения обязательств застройщиками нарушены на 225 объектах долевого строительства в регионе, из них 72 долгостроя внесены в региональный реестр, по ним числится более 3 тыс. дольщиков.
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