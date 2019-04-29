Кубань направит 1,5 млрд рублей из бюджета на завершение долгостроев в 2019 году

В 2019 году из бюджета Краснодарского края направят 1,5 млрд рублей на завершение инвестиционно непривлекательных долгостроев

Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев, комментируя принятый краевым Заксобранием закон о завершении долгостроев за счет бюджета.

«В краевом бюджете предусмотрим 1,5 млрд рублей на эти цели», — цитирует Кондратьева ТАСС. Всего, по оценкам властей региона, на завершение проблемных строек в регионе требуется около 27,5 млрд рублей.

Глава региона напомнил, что в крае для застройщиков, готовых завершать чужие долгострои, предусмотрен ряд компенсационных мер.