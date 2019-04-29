Кубань направит 1,5 млрд рублей из бюджета на завершение долгостроев в 2019 году

Краснодарский край

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В 2019 году из бюджета Краснодарского края направят 1,5 млрд рублей на завершение инвестиционно непривлекательных долгостроев

Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев, комментируя принятый краевым Заксобранием закон о завершении долгостроев за счет бюджета.

«В краевом бюджете предусмотрим 1,5 млрд рублей на эти цели», — цитирует Кондратьева ТАСС. Всего, по оценкам властей региона, на завершение проблемных строек в регионе требуется около 27,5 млрд рублей.

Глава региона напомнил, что в крае для застройщиков, готовых завершать чужие долгострои, предусмотрен ряд компенсационных мер.

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«Однако остается категория инвестиционно непривлекательных домов, на достройку которых сложно найти строительные компании. Считаю, что здесь мы должны искать альтернативные решения», — сказал губернатор.

На какие именно объекты будут направлены эти средства, он не уточнил. Однако ранее в качестве пилотных проектов реализации такого механизма озвучивались три проблемных жилых комплекса в Краснодаре — «Форт Карасун», «Талисман» и «Южный». Все они находятся в завершающей стадии строительства. 

Напомним, Краснодарский край находится на втором месте среди регионов РФ по числу проблемных объектов долевого строительства. Сроки исполнения обязательств застройщиками нарушены на 225 объектах долевого строительства в регионе, из них 72 долгостроя внесены в региональный реестр, по ним числится более 3 тыс. дольщиков.

Бюджет Обманутые дольщики Строительство
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