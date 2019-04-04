На Кубани проблемные дома начнут достраивать при поддержке краевого бюджета. Первые три — в Краснодаре
В Краснодарском крае создадут муниципальное предприятие, которое займется достройкой проблемных, инвестиционно непривлекательных домов
Такое решение озвучил глава региона Вениамин Кондратьев на встрече с обманутыми дольщиками 4 апреля.
Он напомнил, что в краевом реестре долгостроев остается 72 объекта. В этом году власти региона планируют исключить из него более 12-ти. При этом Кондратьев подчеркнул, что не на все долгострои удается найти инвестора. Хотя на ряд объектов требуются небольшие суммы, которые можно выделить из казны края. По словам главы Кубани, выходом из ситуации может стать создание муниципального предприятия. Организация сможет нанимать стройфирмы для завершения долгостроев.
«Это должно быть мощное предприятие, которое сможет контролировать подрядчиков. Деньги мы выделим из бюджета, впоследствии их сможем компенсировать, в том числе за счет реализации непроданных квартир или создания новых соцобъектов. Попробуем запустить этот алгоритм», — сказал Кондратьев.
В качестве пилотных проектов реализации такого механизма станут три проблемных жилых комплекса в Краснодаре — «Форт Карасун», «Талисман» и «Южный». Все они находятся в завершающей стадии строительства, сообщили в пресс-службе краевой администрации.
Краснодарский край находится на втором месте среди регионов РФ по числу проблемных объектов долевого строительства, уступая только Ростовской области. Для решения проблем обманутых дольщиков стали привлекать инвесторов, их поиски губернатор поручил главам муниципалитетов.
Что мы узнали из большого интервью Сергея Галицкого
Чем заняться в выходные 6-7 апреля
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.