В Сочи спортсмен выпал из окна многоэтажки

В Сочи погиб 22-летний молодой человек, который выпал из окна многоэтажного дома

Несчастный случай произошел около 18:40 в микрорайоне Донском на улице Пасечной. Молодой человек упал с 21-го этажа высотки. В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю порталу Юга.ру иформацию о гибели парня подтвердили. По факту происшествия проводят проверку.

На странице «ЧП Сочи» в инстаграме написали, что молодой человек профессионально играл в волейбол.

Юга.ру писали о других несчастных случаях, когда люди падали с высоты. Так, в июле в Сочи полуторагодовалая девочка упала с восьмого этажа отеля. В Краснодаре 18 августа беременная женщина погибла после падения из окна многоэтажки на улице 40-летия Победы. А через несколько дней молодой человек разбился после падения из окна многоэтажного дома на улице Минской.