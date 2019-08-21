Парень выпал из окна многоэтажки в Краснодаре
В Краснодаре 21 августа молодой человек разбился после падения из окна многоэтажного дома на улице Минской
В телеграм-канале «Туподара» сообщается, что инцидент произошел днем на улице Минской, 122/3. Там с десятого этажа упал 21-летний молодой человек. По информации очевидцев, парень жил с матерью, а учился в другом городе.
В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю порталу Юга.ру рассказали, что по факту случившегося проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Несколько дней назад в Краснодаре случилась подобная трагедия. 18 августа беременная женщина погибла после падения из окна многоэтажки на улице 40-летия Победы.
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