Парень выпал из окна многоэтажки в Краснодаре

Краснодарский край

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В Краснодаре 21 августа молодой человек разбился после падения из окна многоэтажного дома на улице Минской

В телеграм-канале «Туподара» сообщается, что инцидент произошел днем на улице Минской, 122/3. Там с десятого этажа упал 21-летний молодой человек. По информации очевидцев, парень жил с матерью, а учился в другом городе.

В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю порталу Юга.ру рассказали, что по факту случившегося проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Несколько дней назад в Краснодаре случилась подобная трагедия. 18 августа беременная женщина погибла после падения из окна многоэтажки на улице 40-летия Победы.

Краснодар Следственный комитет смерть

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