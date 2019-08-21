Парень выпал из окна многоэтажки в Краснодаре

В Краснодаре 21 августа молодой человек разбился после падения из окна многоэтажного дома на улице Минской

В телеграм-канале «Туподара» сообщается, что инцидент произошел днем на улице Минской, 122/3. Там с десятого этажа упал 21-летний молодой человек. По информации очевидцев, парень жил с матерью, а учился в другом городе.

В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю порталу Юга.ру рассказали, что по факту случившегося проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.