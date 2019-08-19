В Краснодаре беременная женщина выпала из окна
В Краснодаре 18 августа беременная женщина погибла при падении из окна многоэтажки
По словам очевидца, женщина упала, предположительно, с седьмого этажа на улице 40-летия Победы, 33/9. С ней был паспорт и записка, говорится в телеграм-канале «Туподар Краснодар».
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В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю порталу Юга.ру рассказали, что по факту гибели женщины проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Подобная трагедия в Краснодаре произошла месяц назад. 13 июля на улице Димитрова, 144 женщина разбилась, выпав из окна многоэтажки.
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