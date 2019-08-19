В Краснодаре беременная женщина выпала из окна

По словам очевидца, женщина упала, предположительно, с седьмого этажа на улице 40-летия Победы, 33/9. С ней был паспорт и записка, говорится в телеграм-канале «Туподар Краснодар» .

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.