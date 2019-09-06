Мужчина выпал из окна многоэтажки в Краснодаре
В Краснодаре в районе торгово-развлекательного комплекса «СБС Мегамолл» 5 сентября из окна девятиэтажки выпал мужчина
Информация об этом появилась в группе «Туподар Краснодар» в телеграме. Происшествие случилось на улице Уральской, 81Б. По словам очевидцев, мужчина стоял в открытом окне около 40 минут, а затем упал.
В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю порталу Юга.ру рассказали, что по факту гибели 36-летнего мужчины проводят проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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