Мужчина выпал из окна многоэтажки в Краснодаре

Краснодарский край

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В Краснодаре в районе торгово-развлекательного комплекса «СБС Мегамолл» 5 сентября из окна девятиэтажки выпал мужчина

Информация об этом появилась в группе «Туподар Краснодар» в телеграме. Происшествие случилось на улице Уральской, 81Б. По словам очевидцев, мужчина стоял в открытом окне около 40 минут, а затем упал.

В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю порталу Юга.ру рассказали, что по факту гибели 36-летнего мужчины проводят проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним еще несколько подобных трагичных случаев, произошедших в последнее время в Краснодаре. На улице Минской 21 августа молодой человек насмерть разбился после падения из окна многоэтажки. 13 июля в краевом центре нашли тело женщины, которая выпала из окна многоэтажного дома на улице Димитрова.

Краснодар Несчастные случаи Происшествия Следственный комитет

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