Мужчина выпал из окна многоэтажки в Краснодаре

В Краснодаре в районе торгово-развлекательного комплекса «СБС Мегамолл» 5 сентября из окна девятиэтажки выпал мужчина

Информация об этом появилась в группе «Туподар Краснодар» в телеграме. Происшествие случилось на улице Уральской, 81Б. По словам очевидцев, мужчина стоял в открытом окне около 40 минут, а затем упал.

В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю порталу Юга.ру рассказали, что по факту гибели 36-летнего мужчины проводят проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.