На Дону задержали подозреваемого в убийстве, остальных участников перестрелки ищут

Ростовская область

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В Ростовской области 23 октября задержали участника перестрелки с пятью погибшими

Что случилось? На территории животноводческой точки в хуторе Чернозубовка Орловского района 22 октября произошла перестрелка между двумя семьями фермеров. В результате погибли пять человек, еще двоих доставили в больницу. Несколько человек скрылись с места конфликта, их объявили в розыск.

Из-за чего начался конфликт? По словам представителя главы Чеченской республики в Ростовской области Имрана Исраилова, семьи фермеров Бациевых и Дакишвили долгое время делили землю в суде. В какой-то момент ситуация обострилась, хотя этого ничто не предвещало. Телеканал РЕН ТВ утверждает, что в этот раз семьи поссорились из-за того, что Бациевы засеяли поле, которое Дакишвили считали своим. Также в сети появилось видео с места перестрелки.

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Кто начал стрелять? По предварительным данным, Адлан Бациев решил поговорить по поводу земли с Зурабом Дакишвили, который взял с собой на встречу вооруженных бойцов. По данным издания, во время стрельбы погибли Арби, Идрис и Ислам Бациевы, Зураб Дакишвили и еще один неустановленный человек. В больницу доставили Адлана Бациева и Балауди Хусиханова.

Стрелявших задержали? В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области порталу Юга.ру рассказали, что полицейские совместно со следователями задержали 39-летнего подозреваемого в совершении убийства. На территории района и близлежащих поселений продолжаются оперативно-разыскные мероприятия по поиску подозреваемых. Кроме того, издание Baza сообщило, что следователи допрашивают двух человек, которые могут быть причастны к перестрелке. Больницу, в которой находятся пострадавшие, взяли под охрану.

Что говорит следствие? Следственный комитет сразу после случившегося возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство). В полиции уточнили, что участники конфликта применили охотничье оружие.

Оружие Полиция Сельское хозяйство Следственный комитет смерть Стрельба Убийство

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