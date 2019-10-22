Участников перестрелки в Ростовской области объявили в розыск

Силовики объявили в розыск двух скрывшихся участников перестрелки между семьями фермеров в Ростовской области

Конфликт между семьями фермеров — Бациевыми и Дакишвили произошел днем 22 октября на территории животноводческой точки в хуторе Чернозубовка Орловского района. Причиной его стал дележ пастбищ. Участники инцидента открыли стрельбу.

Фото ориентировки на скрывшихся участников перестрелки распространили телеграм-каналы. Там сказано, что в розыск объявлены 41-летний Малхози Дакишвили, 35-летние Рамзан и Гиоргий Дакишвили. Они скрылись с места перестрелки на автомобилях, под подозрением — черный джип с госномерами 95-го региона, ВАЗ-2109 вишневого цвета, черный Mercedes с номером 186, ВАЗ-21074 Т875СВ161 и Lada Priora Т175УВ161.

Baza опубликовала запись разговора якобы с одним из пострадавших — Балауди Хусихановым. Он рассказал, что приехал на встречу вместе с Увайсом Бациевым, они планировали поговорить с Дакишвили. Однако, по его словам, подъехавшие на нескольких машинах люди схватили биты и начали их избивать. Позже, когда к месту встречи подъехали другие члены семьи Бациевых, началась стрельба.

Телеграм-канал «Че по Ростову?» пишет, что в хуторе Камышевка, в 10 км от которого произошла перестрелка, стягиваются дополнительные силы полиции, а для розыска сбежавших участников конфликта используется вертолет.